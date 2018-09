Prima notte turbolenta per Ivan Cattaneo al GF Vip 3: il cantante diventato famoso negli anni ’80 con le sue cover di vecchi successi italiani, ha raccontato ai colleghi della Caverna di essersela vista brutta a causa di un attacco di panico, capitatogli proprio nelle ore notturne, che l’ha spinto a prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare subito il reality. Per fortuna poi Ivan si è ripreso e ha deciso di rimanere, permettendoci di godere ancora un po’ della sua presenza, essendo senza dubbio uno dei personaggi più interessanti di questo terzo Grande Fratello Vip.

Ivan Cattaneo ha svelato la sua disavventura quando ha raggiunto i suoi compagni per la colazione: ‘Stanotte ho avuto un brutto attacco di panico, sono stato così male che una cosa del genere non la auguro neppure al mio peggior nemico. Ho pensato seriamente di uscire dalla porta e andarmene…’.

Incuriosito più degli altri, Francesco Monte (che fa parte dei ‘reclusi’ della Caverna insieme a Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Stefano Sala e ovviamente lo stesso Cattaneo) ha chiesto maggiori delucidazioni sull’accaduto all’artista bergamasco, spiegandogli che la forte tachicardia che si avverte durante un attacco di panico può essere gestita restando calmi (a parole è sicuramente più facile), e che questo malessere è spesso provocato da ripetuti stati d’ansia, la cui origine può essere di varia natura.

Le parole di Francesco Monte sembrano comunque aver rassicurato Ivan Cattaneo, che per il resto della mattinata è apparso tranquillo e ha interagito con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 3 senza far trasparire nessun problema. Certo, adesso dovrà superare la ‘prova del nove’ della seconda notte nella Caverna…

Come dicevamo all’inizio, Ivan Cattaneo al GF Vip 3 è una delle punte di diamante del programma di Ilary Blasi che a dirla tutta ha iniziato un po’ in sordina, venendo battuta nella ‘guerra degli ascolti’ dalla fiction di Rai 1 ‘La vita promessa’ con Luisa Ranieri. In particolare la prima puntata del GF Vip 3 ha racimolato 3.341.000 telespettatori pari al 20,95% di share, mentre il terzo episodio de La Vita Promessa ne ha conquistati 5.606.000 con il 24,89% di share. A parziale giustificazione del reality di Canale 5 va comunque detto che la fiction di Rai 1, essendo già alla terza puntata, ha potuto contare su un pubblico già ‘affezionato’, mentre il Grande Fratello Vip 3 crescerà probabilmente strada facendo una volta che si saranno ben sviluppate le dinamiche all’interno della casa.