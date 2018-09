Giulia Salemi a Francesco Monte: ‘Al liceo ero innamorata di te poi ti ho odiato’

Da meno di 24 ore è partita la nuova edizione del Grande Fratello vip e abbiamo già a che fare con le prime confessioni tra concorrenti. Giulia Salemi, complice anche qualche bicchiere di troppo, ha ammesso di aver avuto una bella cotta per Francesco Monte l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Nella casa più spiata d’Italia Giulia Salemi coronerà il sogno adolescenziale e conquisterà l’uomo di cui era innamorata ai tempi del liceo? Sotto i riflettori del Grande Fratello può succedere di tutto. La showgirl, ha infatti confessato a Francesco Monte che quando aveva 18 anni era innamorata di lui.

Giulia Salemi era innamorata di Francesco Monte

All’età di 18 anni, quando ancora non era famosa, Giulia Salemi guardava in tv il bel Francesco Monte, all’epoca tronista. Lui scelse Teresanna, ma i due si lasciarono e la showgirl ne fu più che felice perché per l’ex di Cecilia Rodriguez si era presa una bella cotta.

‘Ti racconto un aneddoto divertente di quando ero una ragazzina. Tu hai fatto Uomini e Donne quando? Sette anni fa? Ecco, io sette anni fa avevo 18 anni, andavo in quinta liceo ed ero innamorata di te. Ti vedevo in TV eri bellissimo’, ha confessato la Salemi a Francesco Monte.

L’amore per il tronista però si è trasformato in un sentimento di odio quando il fidanzato della Giulia diciottenne si è ingelosito. ‘Quando ti sei lasciato con Teresanna ero felicissima e lo scrissi su Facebook ed il mio fidanzato dell’epoca mi lasciò. Da quel momento ti ho odiato’, ha ammesso la Salemi.

L’interesse per Monte dunque è solo un ricordo lontano ed essere diventata una vip ha cambiato la prospettiva di Giulia nei confronti dell’ex tronista tanto che la showgirl ha ammesso di aver fatto il tifo per lui e la Rodriguez: ‘Prima ti vedevo in TV come una persona wow ora ti vedo come un mio pari, sono cresciuta. Quando ti sei fidanzato con Cecilia ho pensato ‘Sono fichi power’. Ami ancora Cecilia? È stata una batosta power, vero?’.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello vip, l’ex concorrente di Pechino Express si è imposta un diktat: ‘Da persiana preservo i miei valori e non comprometterò la mia purezza in TV’.

Per ora la Salemi sembra voler tenere fede a queste promesse. ‘Se Monte ti baciasse ci staresti?’, le ha chiesto Silvia Provvedi. ‘No! E se gli sto dicendo queste cose è perché sono ubriaca e perché ora non mi interessa più’, ha risposto l’ex concorrente di Pechino Express.