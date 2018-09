Il Grande Fratello VIP 3 è iniziato da qualche ora e l’ingresso di Silvia Provvedi, insieme alla sorella Giulia, non poteva che riportare l’attenzione sul suo ex compagno, Fabrizio Corona. Nel video di presentazione le due hanno accennato alla propria vita privata, ma ci ha pensato Alfonso Signorini a rivelare alla ‘Donatella mora’ le ultime dichiarazioni di Corona sul suo conto.

‘Sono stata con il signor Fabrizio Corona a cui ho dato tanto ma non sono stata rispettata’ – ha raccontato Silvia Provvedi alle telecamere del Grande Fratello VIP 3 nel video di presentazione. L’argomento, poi, è tornato in auge con l’ingresso nella Casa de Le Donatella: Alfonso Signorini – che anche quest’anno affianca Ilary Blasi nella conduzione del reality show – ha voluto che Silvia venisse a conoscenza delle ultime dichiarazioni di Corona sul suo conto, ma la Provvedi lo ha gelato cercando di chiudere quanto prima il discorso sui pregressi della sua vita privata.

Silvia Provvedi: ‘Di Corona non parlo più’

‘Di un uomo piccolo così non parlo più’ – ha detto Silvia Provvedi al giornalista, che le ha riportato le esternazioni più importanti di Corona ai microfoni di Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin, infatti, l’ex fidanzato della ‘Donatella mora’ ha asserito di non essere mai stato innamorato di lei e di non riuscire a capire come sia riuscito a vivere insieme ad una persona così.

‘Non l’ho mai amata [...]Non è che siccome Silvia mi è stata dietro nei due anni in galera allora devo sacrificare la mia vita per lei. Se ero il ‘signor x’ voglio vedere se ci stava…[...] quando la guardo in tv mi chiedo come ca**o ho fatto a stare con lei in questi anni’ – ha detto lui ai microfoni della Toffanin.

La Provvedi, però, ha preferito non indagare dimostrando di aver scelto di andare oltre questo capitolo della sua vita privata, senza risparmiare, però, l’ultima frecciata al suo ex.

Fabrizio Corona evita repliche alla ex Silvia Provvedi

Così, proprio durante la diretta del Grande Fratello VIP 3 si attendeva una replica da parte di Fabrizio Corona che, invece, ha glissato sull’argomento.

Durante la trasmissione, infatti, ha realizzato numerose Instagram story nelle quali non ha fatto alcun riferimento a quanto stesse accadendo in quel momento su Canale 5.

Anzi, ha portato l’attenzione su quanto fatto da Nina Moric qualche ora addietro: un tatuaggio che riporta la scritta ‘Viva la libertà’ e ritrae Corona in bicicletta.

‘Invito tutti quanti ad andare sull’Instagram della mia bellissima Nina, mia moglie, ex moglie ma è come se fosse mia moglie, e guardate che tatuaggio ha fatto’ – ha detto, con orgoglio, Corona.