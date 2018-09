Francesca Fialdini: ‘Ho preteso le scuse in diretta da Tiberio Timperi, non è stato facile’

Francesca Fialdini non ha mandato giù quel ‘raccomandata’ che Tiberio Timperi le ha rivolto durante la prima puntata de ‘La Vita in diretta’ davanti ai telespettatori e al suo ex professore, Maurizio Costanzo. Per la prima volta la conduttrice racconta cosa ha provato in quel momento e la difficoltà riscontrata nel pretendere le scuse da un collega.

In un’intervista rilasciata a ‘Grazia’, Francesca Fialdini commenta per la prima volta l’uscita infelice di Tiberio Timperi durante la prima puntata de ‘La Vita in diretta’. Davanti a Maurizio Costanzo, l’ex presentatrice di ‘Uno Mattina’ ha incassato un ‘raccomandata’ dal suo collega. ‘Ma che battuta è questa?’, le ha risposto la Fialdini in diretta tv.

Francesca Fialdini: ‘Ho preteso le scuse di Tiberio Timperi’

‘Arrivare a pretendere in diretta le scuse da un collega, anziché ignorare l’accaduto, non è stato facile’, racconta la Fialdini al settimanale.

Dopo la battuta di Tiberio Timperi, in studio è calato il gelo. Un episodio che ha alimentato le voci su presunte tensioni da parte dei due conduttori.

‘Dobbiamo dire chiaro e tondo a chi ascolta che le donne in tv, e altrove, non fanno carriera prendendo scorciatoie. È arrivato il momento di valorizzarci, di sottolineare le competenze e le fatiche di tutti i giorni, di lottare contro gli stereotipi e le categorizzazioni. Solo cosi possiamo sperare di cambiare le cose. Purtroppo si parla di noi donne attraverso i clichè: la mora, la bionda, la dolce. La verità è che la nostra rappresentazione continua a passare attraverso stereotipi senza fondamento’, aggiunge la conduttrice de ‘La Vita in diretta’.

Alla stessa Fialdini, in passato è stato attribuito un flirt con Mario Orfeo, direttore generale della Rai fino a qualche settimana fa. A tal proposito la conduttrice confessa di aver sofferto molto per queste voci: ‘L’ho vissuta malissimo: trasformare una belle intesa professionale in tutt’altro è frutto di una mentalità retrograda e paleolitica. Orfeo è un gran signore e una persona per bene, è triste constatare come a ogni passo professionale che fai ti debbano affibbiare chissà quale fantasia’.

Francesca Fialdini confessa: ‘Non sono single’

La Fialdini ha ammesso di non essere sola e di avere un uomo al suo fianco. ‘Vivo questa frequentazione giorno dopo giorno. Lui è una persona semplice che mi permette di evadere dalla quotidianità’, ha confidato al settimanale.

Per ora però la conduttrice de La Vita in diretta, che non apprezza le definizioni e che ammette di non essere single, non si pronuncia granché sui suoi sentimenti. ‘Innamorata? Non lo so’, conclude.