Flavia Vento a Pomeriggio Cinque: ‘Sono casta da tre anni’

Flavia Vento è stata ospite di Barbara D’Urso, la showgirl ha parlato delle difficoltà di trovare un uomo serio e ha ammesso di essere casta da tre anni. Flavia Vento dunque ha detto stop agli uomini ed è in attesa del principe azzurro, ha visto tantissime amiche soffrire per amore e quindi ha deciso di intraprendere la strada della donna single, almeno per ora.

‘Non ci sono più gli uomini di una volta’ recita il detto e Flavia Vento ha scelto di essere single proprio perché non è mai riuscita a trovare un vero cavaliere. Ospite della puntata di ieri di ‘Pomeriggio Cinque’, la showgirl ha ammesso di preferire restare sola piuttosto che soffrire per uomini poco inclini a rapporti seri e duraturi.

Flavia Vento, stop agli uomini

Gli uomini da ‘per sempre insieme’ scarseggiano, così Flavia Vento ha deciso di dire basta ai legami di coppia. ‘Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono veramente poche’, ha confessato la showgirl.

Nel salotto di Barbara D’Urso si è discusso del seguente tema: ‘Sempre più vip scelgono di vivere in castità’ e Flavia Vento ha riportato la sua testimonianza.

Flavia Vento: ‘Casta da 3 anni’ (video)

La conduttrice ha mandato in onda un lungo servizio, un filmato ha mostrato alcune delle relazioni e delle love story vissute dalla showgirl: dalla liaison con Fabrizio Bentivoglio al legame con il regista Mimmo Calopestri. ‘A lungo andare capisci che gli uomini vogliono solo provarci, sono pochi gli uomini seri che vogliono creare un legame solido’, ha dichiarato Flavia Vento.

La showgirl ha spiegato di aver scelto la strada della castità per allontanare i pretendenti. ‘Posso fare un elenco di uomini, sposati o non sposati che ci hanno provato con me e non accetto di essere presa in giro perché ho sofferto tantissimo. Le sofferenze d’amore devono far crescere’, ha confessato Flavia Vento.

La showgirl dunque non vuole più soffrire. ‘Ti rendi conto che troppi uomini prendono in giro noi donne, ho amiche che pensavano di aver incontrato l’amore della propria vita per poi scoprire che venivano tradite quotidianamente’, ha raccontato.

L’intimità, sostiene la Vento, va vissuta con serenità e complicità vera: ‘Per me deve esserci uno stimolo mentale, devo fare l’amore. Non mi accontento più di fare solo sesso’.

Così Flavia Vento ha scelto di restare single finché non arriverà l’uomo giusto. ‘Preferisco stare sola, prima o poi arriverà il mio cavaliere’, ha concluso.