Dopo l’intervista che Jimmy Bennett ha rilasciato a Non è l’Arena, Dario Argento ha avuto modo di commentare le dichiarazioni dell’attore, sostenendo che quanto si è scatenato contro la figlia Asia, sia frutto di una vendetta di Weinstein. Poi, però, il regista ha deciso di fare dietro front ritirando le accuse.

In collegamento telefonico con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, Dario Argento ha detto: ‘Vedo tanto horror, anche nella mia vita privata’, riferendosi evidentemente a quanto sta accadendo alla figlia Asia nelle ultime ore. Pur non avendo voluto seguire l’intervista di Jimmy Bennett a Non è l’Arena, il regista di Suspiria ha commentato: ‘Non ho visto l’intervista per scelta, me l’hanno raccontata degli amici. Ci sono una marea di menzogne, di volgarità, di sciocchezze’.

Dario Argento: ‘Una vendetta contro Asia’

Incalzato dai conduttori di Rai Radio 1, quindi, Dario Argento ha continuato: ‘Non ho mai saputo di una ragazza che abbia violentato un ragazzo’ – e a Geppi Cucciari che gli ha chiesto se considerasse tutto ciò che sta accadendo ad Asia una vendetta di qualcuno, il regista non ha esitato a rispondere.

‘Sì, di Weinstein’ – ha sentenziato, proseguendo – ‘Penso che Weinstein si stia vendicando e, quindi, scatena tutte le sue possibilità. Aveva la notizia di questa ragazza e, pagando, l’ha lanciato (Jimmy Bennett, ndr) contro Asia’.

Dichiarazioni precise, dunque, che esprimono la netta posizione di Dario Argento sulla questione e che, in un attimo, hanno fatto il giro del web.

Dario Argento ritratta le accuse contro Weinstein

Resosi conto di quanto affermato ai microfoni di Rai Radio 1, però, Dario Argento ha preferito fare marcia indietro spiegando di aver risposto con leggerezza alle domande sul caso.

‘Ho risposto con leggerezza, senza rifletterci, ma non lo penso realmente e non ho alcune notizia o informazione in merito al fatto che Weinstein abbia realmente pagato Bennett per vendicarsi’.

‘E soprattutto non avevo alcuna intenzione di lanciare accuse contro di lui’ – ha precisato il regista, ammettendo di aver risposto alla domanda dell’intervistatrice in modo frettoloso.

‘E’ stata la prima cosa che mi è venuta in mente’ – ha detto, giustificandosi – ‘Sono dichiarazioni rese al telefono in diretta nel corso della trasmissione umoristica’.

