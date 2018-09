Carmen Di Pietro e Antonio Rivano si sono lasciati, lei: ‘Era troppo giovane’

La differenza di età ha avuto la meglio sulla coppia formata da Carmen Di Pietro e Antonio Rivano. Dopo la separazione da Giuseppe Iannoni, padre dei suoi due figli, la showgirl aveva ritrovato il sorriso con un uomo più giovane di 11 anni. ‘L’età non è mai stato un problema per me’, aveva detto in una recente intervista. La love story però è terminata.

Un amore scoppiato in piena estate quello tra Carmen Di Pietro e Antonio Rivano, ma concluso già a causa della differenza di età. A raccontarlo è la stessa showgirl ospite di Barbara D’urso a ‘Pomeriggio Cinque’.

Carmen Di Pietro e Antonio Rivano si sono lasciati

Modello e attore più giovane di lei di ben 11 anni, Antonio Rivano è arrivato inaspettatamente nella vita di Carmen Di Pietro. Si erano conosciuti durante una cena a casa di amici, ma la loro love story è giunta al capolinea.

La Di Pietro aveva definito Rivano un ragazzo ‘dolce, d’oro e premuroso’, ma a quanto pare la differenza d’età è stata più forte del feeling e della passione.

La Di Pietro aveva sperato che il rapporto con Rivano si trasformasse in qualcosa di più serio e duraturo, ma il legame non ha superato l’estate.

‘Sono venti giorni che non ci vediamo. Lui è un bravissimo ragazzo e gli voglio molto bene, ma voleva un figlio da me. Poi mi svegliavo nel cuore della notte per truccarmi e farmi più bella’, ha raccontato a Barbara D’Urso.

‘Era troppo giovane e non ce l’ho fatta più’, ha concluso la Di Pietro. Riflettendo un po’ sull’accaduto e chiacchierando con gli ospiti dello show pomeridiano di Canale 5 la showgirl ha emesso la sentenza: ‘Probabilmente non ero innamorata di lui’.

La relazione con un ragazzo più giovane avrebbe provocato anche qualche piccolo stress, la showgirl ha infatti rivelato che durante la relazione con Rivano si svegliava la mattina presto per truccarsi e apparire più bella agli occhi del suo compagno.

La Di Pietro puntava la sveglia per farsi ritrovare impeccabile nel letto la mattina successiva e anche per questo avrebbe preferito troncare. ‘Tu sei una malata mentale!’, le ha detto Barbara D’Urso.

La showgirl però è già andata avanti: ‘Io adesso sto uscendo con un’altra persona e vediamo come va a finire’. Barbara D’Urso incuriosita ha subito chiesto l’età del nuovo compagno. ‘Quasi coetaneo questa volta’, ha spiegato Carmen Di Pietro. ‘Non dovrai alzarti presto la mattina’, ha scherzato Raffaello Tonon seduto al suo fianco durante la discussione.