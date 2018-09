Un altro spiacevole caso travolge Uomini e Donne e Maria De Filippi, presa in giro da una delle più giovani troniste degli ultimi tempi: Sara Affi Fella. La ventenne molisana, protagonista della passata edizione del dating show di Canale 5, pare abbia scelto lo show di ‘Queen Mary’ per business e, solo adesso, è venuta a galla la verità.

Il weekend appena trascorso ha visto Sara Affi Fella protagonista del web per lo scandalo scatenatosi durante le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. La giovane, già conosciuta nel mondo dello spettacolo per la partecipazione a Miss Italia e per l’esperienza a Temptation Island insieme al fidanzato Nicola Panico, era stata scelta come tronista durante la stagione 2017-2018, ma ciò che è venuto fuori nelle ultime ore ha davvero dell’incredibile.

Sara Affi Fella, la verità sulla storia con Nicola Panico

Come i ben informati sanno, Sara ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Luigi Mastroianni, ma la relazione tra i due è durata il tempo di qualche copertina e di qualche follower in più su Instagram.

Ospitati da Maria De Filippi ad inizio della nuova stagione del dating show di Canale 5, i due hanno raccontato le rispettive versioni dei fatti e, solo poche ore dopo la messa in onda, la Affi Fella è uscita allo scoperto insieme al nuovo fidanzato, Vittorio Parigini.

E’ bastato questo per scatenare una reazione da parte dell’ex storico di Sara, Nicola Panico, e per far venire a galla una verità assai scomoda: quest’ultimo e la Affi Fella non si sono mai lasciati e lui le ha permesso di partecipare a Uomini e Donne per amore e per business.

Sara Affi Fella chiede scusa, ma perde 100mila followers

La redazione di Maria De Filippi, infatti, è stata contattata da una persona che ha chiesto di rimanere nell’anonimato e che ha dimostrato – prove alla mano – quanto rivelato ai collaboratori della conduttrice.

Pare, infatti, che Sara abbia agito con la complicità dei genitori e che la brevissima relazione con Luigi Mastroianni, suo ex corteggiatore, sia avvenuta con il consenso di Nicola Panico.

Quest’ultimo, inoltre, pare sia stato costretto a nascondersi nell’armadio quando Mastroianni ha raggiunto la Affi Fella presso la sua abitazione.

Un racconto che ha dell’inverosimile e che ha scatenato una serie di reazioni nei confronti della ex tronista presa di mira da Gianni Sperti e dal mondo del web.

Nelle ultime ore, infatti, pare che Sara abbia perso ben 100 mila follower e, alla fine, è stata costretta ad ammettere le sue colpe.

Con una brevissima Instagram story, la ex tronista si è scusata: ‘Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti’ – ha scritto, scagionando la sua famiglia da ogni accusa e sparendo, ancora una volta, nel nulla.