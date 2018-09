Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sposano: ‘Su di noi tanti pregiudizi’

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane convoleranno a nozze nel 2019. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello, l’onorevole era entrata nella casa più spiata d’Italia per sostenere il compagno e per combattere qualsiasi tipo di pregiudizio nei confronti della loro storia d’amore. La coppia è stata ospite di Barbara D’Urso durante la puntata di ‘Domenica Live’ andata in onda ieri.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane sono prossimi al matrimonio. L’onorevole di 58 anni e il fidanzato di 34 anni si sposeranno il prossimo anno. L’annuncio è arrivato durante la puntata di ‘Domenica Live’ del 23 settembre 2018.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia presto sposi

‘Alcuni dicono che lui stia sfruttando il mio amore, ma io so quanto Simone sia dolce e sincero’, Stefania Pezzopane difende la relazione con il suo compagno. L’onorevole lo ha ribadito più volte, il suo amore per l’ex gieffino è vittima di tanti pregiudizi.

‘Si sono dette tante cattiverie e si è fatta tanta ironia su noi due, ma ci amiamo tantissimo’, ha confermato Coccia che nella casa del Grande Fratello ha sempre manifestato l’amore per la sua Stefania.

La coppia ha così deciso di fare il grande passo e il prossimo anno convolerà a nozze. ‘Ci sposeremo, ma non vogliamo mettere alcuna data per adesso’, ha detto l’onorevole Pezzopane.

I due sono legati da anni, dal 2014. ‘È un po come se fossimo già sposati, ma vogliamo rendere il tutto ufficiale’, ha spiegato Simone Coccia e in effetti le telecamere del programma condotto da Barbara D’Urso li ha seguiti durante una giornata tipo. I futuri coniugi hanno fatto la spesa per poi degustare una cena preparata dall’onorevole. A Domenica Live è andata in scena la vita di coppia di Stefania Pezzopane e Simone Coccia e i due innamorati hanno mostrato una grande complicità.

Simone Coccia piange per la lettera del figlio

Le sorprese non sono mancate durante l’intervista realizzata da Barbara D’Urso. Simone Coccia è stato infatti travolto dalle emozioni dopo aver ricevuto una lettera dal figlio Loris, nato dal matrimonio fallito con Angela Ippoliti.

‘Caro papà, mi dai tanto amore, attenzioni e divertimento. Ogni volta mi capisci. Mi diverto molto quando giochiamo insieme. Oltre a essere il padre dei miei sogni, per me sei un idolo, un eroe e un amico. Te ne devi fregare delle cattiverie della gente, anche di quelle della famiglia. Solo io so chi sei. Sono fortunato ad avere un padre sempre presente nella mia vita, giorno e notte’, ha scritto Loris facendo commuovere papà Simone.