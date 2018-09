Lory Del Santo, la dedica social al figlio morto suicida: ‘Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo’

Un mese di silenzio e poi, Lory Del Santo in una commovente intervista a Verissimo ha raccontato che il figlio Loren si è tolto la vita a soli 19 anni. Il giovane soffriva di una grave patologia cerebrale che lo avrebbe spinto a compiere il drammatico gesto. Dopo un mese di silenzio social, la showgirl ha pubblicato un post con una dolce dedica al figlio scomparso.

Dopo la morte di Loren, la Del Santo si è chiusa nel suo dolore, ma ha poi deciso di sfogarsi per trovare la forza di andare avanti. Due giorni fa, dopo l’intervista a Verissimo andata in onda sabato 22 settembre 2018, la showgirl ha rotto anche il silenzio social e deciso di postare una dedica per il figlio.

La dedica di Lory Del Santo al figlio morto suicida

‘Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo…’, ha scritto la Del Santo su Instagram postando un’immagine di Loren e il fidanzato Marco Cucolo. I due si mostrano sorridenti mentre sfrecciano su un motorino.

La showgirl ha anche pubblicato un secondo scatto in bianco e nero, nella foto il figlio con alcuni amici.

Moltissimi i messaggi d’affetto e di vicinanza nei confronti di Lory Del Santo. ‘Ti sono vicina’; ‘Vai avanti, sei incredibile’, si legge nei commenti al post. Non mancano le critiche di chi si permette di giudicare o di puntare il dito contro la showgirl in un momento drammatico, tanto che molti follower chiedono silenzio e rispetto per la Del Santo.

‘Da quando è morto ho cercato di affrontare la disgrazia da sola senza parlare con nessuno, senza amici, senza poter dire la verità. Adesso invece parlo per ritrovare le forze, devo riprendermi, devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non può che farmi ulteriormente male’, ha raccontato la Del Santo durante l’intervista a Silvia Toffanin.

La showgirl ha deciso poi di confermare la sua presenza al Grande Fratello vip 3. La Del santo aveva inizialmente rinunciato al reality show ma ha poi cambiato idea: ‘Credo che la casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene. Inoltre la solitudine non mi fa paura: la solitudine è una forza, ti fa riflettere e meditare per trovare soluzioni’.