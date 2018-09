Per diritto di replica, Barbara D’Urso ha ospitato nel salotto di Domenica Live Giucas Casella, accusato dalla ex compagna Carol di averle fatto vedere il figlio James solo due volte in trentatré anni. L’illusionista ha raccontato la sua versione dei fatti sostenendo che le dichiarazioni della Torr fossero false.

‘L’unica cosa vera che ha detto è che non volevo mio figlio’ – ha spiegato Giucas Casella a Barbara D’Urso che, nel tentativo di ‘salvaguardare’ l’immagine del suo ospite, lo ha invitato a definire meglio quanto appena dichiarato. ‘Non mi sentivo pronto’ – ha, dunque, ritrattato l’illusionista che ha preferito non rivedere l’intera intervista che Carol Torr ha concesso una settimana addietro a Domenica Live, interrompendo bruscamente i video che la D’Urso stava trasmettendo per onor di cronaca.

Giucas Casella: ‘Carol dice bugie’

Tutte le dichiarazioni rilasciate da Carol Torr a Domenica Live, dunque, sarebbero delle bugie, almeno secondo quanto asserito in diretta tv da Giucas Casella.

L’ospite di Barbara D’Urso, infatti, ha raccontato che la signora e il figlio James non si sono incontrati solo due volte e che il ragazzo è anche stato in Inghilterra dalla madre durante la specializzazione come medico.

‘Perché dice queste bugie!?’ – ha iniziato a gridare Casella, raggiungendo il centro del palcoscenico – ‘Mi dispiace per James che fa un lavoro così serio e importante! Come si può dire che lo ha visto solo due volte!’.

Casella, inoltre, ha rivelato di aver difeso Carol davanti al giudice per la sentenza di affidamento, sostenendo che la madre non avesse abbandonato il figlio.

Pierluigi Diaco vs Giucas Casella: ‘Mezze calzette che hanno bisogno di visibilità’

Con difficoltà, gli altri ospiti di Domenica Live sono riusciti ad interagire con l’illusionista, visibilmente adirato e incapace di ascoltare in silenzio, evitando di urlare e di coprire le voci di chicchessia.

L’intervento di Pierluigi Diaco, però, ha scatenato l’ennesima reazione furibonda di Giucas Casella, accusato dal giornalista di aver messo in scena tutta questa storia alla ricerca di visibilità.

‘Siamo stanchi di queste mezze calzette che hanno bisogno di visibilità’ – ha tuonato Diaco in collegamento con Domenica Live, sostenendo fermamente che sia ‘sgradevole’ parlare di figli e di ricongiungimenti familiare come lo stanno facendo Casella e la Torr.

‘Io non ho bisogno di questa visibilità’ – ha urlato Casella – ‘Dà fastidio a mio figlio!’ – ha continuato, mentre il giornalista lo invitava a sottrarsi da un certo tipo di interviste se fosse davvero così disturbato da quanto accaduto.

‘Come faccio a sottrarmi! Devo rispondere perché lei (Carol, ndr) è fuori di testa!’ – ha concluso Giucas, che ha usato le telecamere di Canale 5 per mandare un messaggio alla ex compagna: ‘Perché stai dicendo tutte queste cose? Sai benissimo che con me non potevi stare. Carol non dire stron****, James è stato con te, a casa tua. Dì la verità, ti prego!’.