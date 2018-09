Pochi giorni dopo aver vinto la corona di Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana ha visto mettere in dubbio la sua vittoria a causa di alcune foto senza veli, risalenti a qualche anno fa, pubblicate da un noto settimanale. Un dettaglio mica da ridere, visto che il regolamento del celebre concorso di bellezza dice chiaramente che le partecipanti ‘non devono essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti’. Lo scandalo, o presunto tale, sembrerebbe però destinato a rientrare.

Le foto di Carlotta Maggiorana senza veli, pubblicate dal settimanale Oggi, si riferiscono al backstage di un servizio fotografico realizzato sul litorale romano molto prima della sua partecipazione a Miss Italia 2018: nelle immagini la modella marchigiana è in effetti semi-nuda, con le parti intime parzialmente coperte dai capelli, da una foglia di fico e da un asciugamano. A guardare gli scatti emerge però chiaramente un particolare: Carlotta non pare rendersi conto che qualcuno la stia fotografando, non fissa mai l’obbiettivo e, anzi, sembra parlare e ridere con altre persone non presenti nell’inquadratura.

In altre parole, non ci sarebbero gli estremi per rientrare nella casistica formulata dal regolamento, secondo cui, ripetiamo, le concorrenti di Miss Italia ‘non devono essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo’. Nel caso delle foto hot di Carlotta Maggiorana mancherebbero invece sia la ‘volontà’ che il ‘consenso’ a posare senza veli.

Cosa che la fresca Miss Italia 2018 ha ribadito con estrema fermezza durante la prima puntata del tavolo di Che Tempo Che Fa, a cui è intervenuta come ospite insieme al conduttore della manifestazione Francesco Facchinetti. ‘Quelle che ha pubblicato Oggi sono foto rubate, scattate senza il mio consenso’, ha detto la ragazza, ‘Quindi io sono tranquilla, la corona resta attaccata alla mia testa’.

Più prudente invece Facchinetti, che da ‘bravo presentatore’ ha preferito non sbilanciarsi mettendosi totalmente nelle mani degli organizzatori del concorso: ‘Sono in contatto con la direzione di Miss Italia, che sta compiendo tutte le opportune verifiche per stabilire se davvero Carlotta Maggiorana ha violato il regolamento del concorso. Ho chiamato il ‘boss’ Patrizia Mirigliani, mi ha detto che stanno investigando e che martedì 25 probabilmente conosceremo il verdetto’.

Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, appare comunque tranquilla. Secondo voi ha ragione o dovrebbe invece preoccuparsi?