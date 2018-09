Verissimo, Costanza Caracciolo parla del dolore per la perdita della figlia

Costanza Caracciolo è incinta, aspetta una femminuccia e, dal suo triste racconto, si capisce perché non ha voluto confermare la notizia fino al quinto mese: ‘Me ne sono infischiata delle critiche e quindi ho voluto aspettare fino a che non sono stata sicurissima. È stato un modo per proteggere me, la bimba e il mio compagno’.

Si abbandona alle lacrime nello studio di Silvia Toffanin e racconta l’episodio, risalente a un anno fa, forse più brutto della sua vita, ma lo fa con forza e speranza: ‘Ci tengo a far passare questo messaggio e lo dico a tutte le donne che hanno vissuto questo: non siete sole, potete essere più forti e superare tutto’.

Per fortuna accanto alla ex velina di Striscia la Notizia c’è un uomo presente e amorevole: ‘È dolce, protettivo e mi fa fare un sacco di risate. Lo conoscevo da anni per via degli amici comuni, ma è strano come a volte hai davanti agli occhi l’amore della tua vita e te ne rendi conto solo dopo molti anni. Non avrei mai pensato di creare una famiglia con lui, ma ora è cambiato tutto. Nozze in vista? Per ora no, ma se mi farà la proposta, dirò di sì’.