Pechino Express 2018, Eleonora Brigliadori: ‘Farò vertenza per ingiusta esclusione’

Dopo l'esclusione dal cast di Pechino Express 2018 per le dichiarazioni contro Nadia Toffa, Eleonora Brigliadori torna a scagliarsi contro il docu-reality di Rai 2. Poche ore prima della messa in onda della nuova edizione, l'attrice ha lanciato un comunicato stampa via Facebook in cui dichiara di voler fare vertenza a Rai e Magnolia per 'ingiusta esclusione'

da Luana Rosato, il