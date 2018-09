Nina Moric non vuole che il figlio Carlos vada in tv: ‘Ne discuteremo nelle sedi giuridiche’

Carlos Maria Corona, da poco sbarcato su Instagram e il padre Fabrizio si preparano per un’ospitata in tv. Nina Moric però non è d’accordo e ha declinato l’invito. La modella croata ha da poco ritrovato l’intesa con l’ex marito, i due hanno anche trascorso dei giorni in Puglia insieme a Carlos Maria, ma la Moric si è mostrata contrariata dalla risonanza mediatica che sta avendo il ragazzo dopo l’apertura dell’account Instagram.

Carlos Maria e Fabrizio Corona saranno protagonisti di un’intervista in tv alla quale sarebbe stata invitata anche Nina Moric che avrebbe però declinato l’invito. L’imprenditore sarà infatti ospite di ‘Verissimo’ il prossimo sabato.

Nina Moric non vuole che il figlio Carlos vada in tv

‘È con grande dispiacere che devo preannunciare la mia impossibilità a partecipare alla trasmissione Verissimo prevista per il prossimo 20 settembre’, ha spiegato Nina Moric in una Instagram stories.

‘Evidenzio, per amore di precisione e dunque non per mancanza di stima verso il programma, che tutte le questioni che riguardano attualmente mio figlio Carlos e i relativi corollari, e mi trovano in parte contraria come per esempio l’apertura di un profilo Instagram, sono così delicate che meritano di essere discusse non già in televisione, quanto piuttosto a breve nelle sedi giuridiche competenti’, ha aggiunto la modella croata.

Nina Moric ha dunque ribadito un concetto: non è affatto d’accordo all’apertura dell’account Instagram del figlio sedicenne. Nel rispondere a un utente che le ha chiesto se ha voluto così colpevolizzare e puntare il dito contro l’ex marito, la Moric si è difesa: ‘Non scarico le colpe su nessuno, dico solo che pur avendolo pregato di chiudere questo profilo non sono riuscita ad ottenere alcun risultato. Perciò per non polemizzare in tv mi sono arresa’.

La modella croata si è anche detta felice della grande intesa che c’è tra Carlos Maria e Fabrizio Corona. ‘Si vogliono bene e sono d’accordo, mi basta la serenità, la loro serenità’, ha spiegato ribadendo il concetto che come mamma desidera soltanto che il figlio sia felice.

Intanto Fabrizio Corona si è fatto tatuare sulla testa il motto: ‘Viva la libertà’ e ha annunciato: ‘Venerdì alle ore nove ci sarà il processo di appello e la sentenza dove spiegherò cosa significa: ‘Viva la libertà’, sabato sarò a Verissimo’. Per l’occasione il sarto Santo Barilla ha confezionato per Corona padre e figlio un completo con le iniziali sui bottoni.