Flavio Insinna fa piangere Caterina Balivo a Vieni da me: ‘La vita è ingiusta’

Flavio Insinna si è emozionato e ha fatto commuovere fino alle lacrime Caterina Balivo. L’attore sta per raccogliere una pesante eredità, a partire dal 24 settembre prossimo condurrà il quiz show di Rai 1 che per lunghi anni è stato presentato da Fabrizio Frizzi. Nulla sarà più come prima è il concetto che Insinna ha ribadito durante il programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo.

Flavio Insinna è stato accolto nello studio di ‘Vieni da me’ in un clima di spensieratezza e allegria. L’attore ha anche coinvolto Caterina Balivo in una prova speciale: il gioco della ghigliottina. La conduttrice si è prestata ma ha poi ribaltato la situazione e sottoposto Insinna a i suoi quiz. ‘Di te si conosce poco’, ha detto la Balivo. ‘Perché conduco una vita normale, vado nelle trattorie e i fotografi invece sono appostati fuori ai ristoranti trendy’, ha scherzato Insinna. Il clima di allegria è stato poi sostituito dall’emozione e dalla commozione quando l’attore ha provato a spiegare come sarà sostituire l’amico e collega Fabrizio Frizzi.

Flavio Insinna fa commuovere Caterina Balivo a ‘Vieni da me’

Mancano pochi giorni al debutto di Flavio Insinna a ‘L’Eredità’ e durante il programma di Caterina Balivo il conduttore ha voluto omaggiare

Fabrizio Frizzi.

‘Se la vita fosse giusta il buonasera che diremo il 24 quando cominceremo lo avrebbe dovuto dire Fabrizio, quindi lo dico io per primo e non è per mettere le mani avanti, lo dico da amico fraterno di Fabrizio e lui per me: niente sarà più uguale e non lo sarà mai più e l’ho già detto in qualche intervista’, ha dichiarato Insinna prima di iniziare la lettura della poesia.

Flavio Insinna fa piangere Caterina Balivo (video)

‘Guardate il mestiere, l’arte come può rincorrere la vita: questo titolo, ‘L’Eredità’ molto bello, ma sarebbe solo un titolo e diventa pesantissimo perché ci va dentro la vita e un saluto a una persona, quindi ribadisco che quel buonasera lo avrebbe dovuto dire Fabrizio’, ha aggiunto l’attore. A queste parole Caterina Balivo non è più riuscita a trattenersi, l’emozione è stata talmente forte che la conduttrice ha iniziato a piangere.

‘La vita decide quasi sempre per noi, ma una cosa la possiamo fare: provare disperatamente e con il sorriso che aveva Fabrizio provare ad essere degni di questa eredità e del sorriso che aveva lui’, ha concluso Insinna che ha poi offerto un fazzoletto alla Balivo che si è asciugata le lacrime.

La conduttrice ha avuto difficoltà ad andare avanti, così Insinna ha preso nuovamente la parola per farla recuperare. ‘Ridiamo e piangiamo quando non abbiamo più risposte e in una tv in cui dobbiamo sempre parlare Caterina fa la cosa più bella e intelligente del mondo: piange ed è quella la risposta di una donna sensibile e intelligente’, ha concluso l’attore romano.