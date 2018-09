La vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez prosegue anche sui social e, in una delle ultime stories, la fashion blogger ha schiaffeggiato il neo marito che, rientrato a casa apparentemente alticcio, ha lanciato per aria un gioco del figlio Leone.

Non è la prima volta che i Ferragnez raccontano i litigi che animano le loro giornate e, dopo quello che ha seguito il primo giorno da sposati, Chiara Ferragni e Fedez ne hanno documentato un altro che ha fatto sorridere alcuni fan. ‘Fedez è ubriaco dopo essere andato ad un evento’ – racconta la fashion blogger nella sua Instagram story, mostrando il marito che balla e si muove in modo goffo tenendo in mano uno dei giochi del figlio Leone prima di scagliarlo all’improvviso sul tavolo scatenando l’ira della compagna, che gli urla: ‘Ma sei scemo!’.

Fedez si scusa con Chiara Ferragni: ‘Non volevo’

Il video di Chiara Ferragni, poi, prosegue con Fedez che si scusa per l’accaduto – ‘Scusa, non volevo’ – e lei che lo rimprovera: ‘Ti meriti due sberle, hai quasi rotto il gioco di Leo!’.

Ed ecco, quindi, che il rapper si becca due schiaffi simpatici sulla guancia: ‘Dai, faccio finta che mi fai male’ – ha continuato a scherzare, mentre la moglie lo incalzava chiedendogli di promettere pubblicamente che non farà mai più qualcosa del genere.

Così, un altro momento ‘epico’ della vita quotidiana dei Ferragnez ha fatto il giro del web e ha portato – ancora una volta – i due ad essere protagonisti di Instagram.

Fedez: ‘Sono un uomo felice’

Nonostante le simpatiche controversie familiari, tuttavia, Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere la coppia del momento.

A distanza di venti giorni, il loro matrimonio è ancora argomento di discussione e, incuranti di chi li critica, i neo sposi collezionano giorno dopo giorno milioni di like e di follower sui social.

La nuova vita di Fedez, quindi, prosegue serenamente accanto alla Ferragni che, come spiegato a L’Intervista di Maurizio Costanzo, è la sua ‘medicina’.

‘Sono un uomo felice’ – ha rivelato il rapper al conduttore, ammettendo di essere nel pieno di un momento sereno della sua vita.

E, proprio grazie alla moglie, ha avuto modo di vedere la vita in modo diverso: ‘Lei è una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva’ – ha detto – ‘Per me è stata una medicina, perché io sono l’opposto. Sono molto cinico, poco spensierato’.

Schiaffi a parte, dunque, i due sembrano essere davvero innamoratissimi e pronti – forse – ad ampliare la famiglia dopo la nascita del piccolo Leone.