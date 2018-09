Sara Tommasi sposerà il compagno Angelo a Todi

Sara Tommasi si prepara alle nozze con il compagno Angelo. L’ex showgirl ha ritrovato la serenità. Come aveva raccontato anche in un’intervista a Le Iene, ha attraversato un periodo buio a causa di un disturbo bipolare da cui è affetta e per il quale è ancora in cura. L’ex attrice ha ritrovato il sorriso anche grazie ad Angelo che definisce l’uomo giusto.

Sara Tommasi è pronta per il matrimonio. Nei prossimi mesi l’ex showgirl e il fidanzato Angelo andranno a vivere insieme in un appartamento del centro di Terni. In una recente intervista, la Tommasi ha raccontato di voler aprire uno studio commerciale e di voler formare una famiglia. Il matrimonio è il primo passo per la realizzazione di questi obiettivi.

Sara Tommasi sposa Angelo

‘Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza’, è la dichiarazione rilasciata da Sara Tommasi che è pronta al il matrimonio con il compagno.

A dare la notizia è Perugia Today. Secondo il quotidiano, l’ex showgirl umbra convolerà a nozze con Angelo. L’evento sarà festeggiato al Relais Todini, un’antica residenza d’epoca che si trova a Todi in provincia di Perugia e gli ospiti, a quanto si apprende, degusteranno un menu tipico della ricca tradizione umbra.

A fare da damigella d’onore alla Tommasi sarà l’amica Debora Cattoni, a quanto pare l’unica ad esserle stata vicina nei momenti più difficili quando molti le avrebbero voltato le spalle. Non si conosce ancora la data delle nozze, ma il matrimonio sarà celebrato nel 2019.

Sara Tommasi, in un’intervista rilasciata a ‘Nuovo’ ha raccontato di aver incontrato Angelo in un supermercato. Tra loro è scattato subito il colpo di fulmine. ‘Ha 46 anni e lavora come impiegato in un’azienda’, aveva rivelato l’ex showgirl. In quella stessa occasione però Sara aveva anche spiegato quanto sarebbe difficile per lei diventare mamma: ‘Se sospendessi i farmaci in gravidanza la mia malattia tornerebbe ad avere la meglio su di me’.

Lontana dalla tv e dal mondo dello spettacolo, l’ex showgirl sta riprendendo in mano la sua vita. Mesi fa si vociferava su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello vip. Secondo indiscrezioni, la Tommasi avrebbe voluto prendere parte al reality show per riscattarsi e farsi conoscere meglio al grande pubblico, ma non avrebbe superato il provino.