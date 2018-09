Intervento chiarificatore del padre di Patrick Baldassarri su Valeria Marini e sulla ‘sceneggiata’ che ha messo in atto durante la prima puntata di Temptation Island Vip, quando Valeriona ha flirtato apertamente con il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez lasciando di sasso il suo fidanzato, che peraltro ha reagito con invidiabile compostezza. Per il signor Mario Baldassarri, infatti, tutto ciò che si è visto fa parte di un copione abilmente interpretato dall’esperta showgirl, e per questo ha invitato il figlio a non cascarci.

‘Mio figlio non è un ragazzino alle prime armi e Valeria Marini è una donna di spettacolo’, ha spiegato il padre di Patrick Baldassarri al settimanale Spy, ‘Mi aspettavo un cinema del genere e lui è stato bravo a non cedere alle provocazioni. Del resto Patrick e Valeria si sono presi e lasciati più volte prima del programma, lui sa bene come si comporta. Stare con lei è come salire su una giostra, deve fare e disfare’.

Tutti i telespettatori si sono sorpresi nel vedere la freddezza (apparente?) con cui Patrick ha reagito di fronte alle immagini di Valeria che flirtava con Ivan. Tutti tranne il signor Mario, che conosce benissimo suo figlio: ‘Mi dicono che mio figlio ha reagito in modo fin troppo tranquillo, ma quello che è successo nel programma non mi turba più di tanto: in uno show televisivo devono succedere determinate cose e Valeria, lo ripeto, è un’abile donna di spettacolo, un’attrice…’.

Insomma, per Mario Baldassarri, imprenditore romagnolo nel settore balneare e organizzatore del celebre torneo Vip Master Tennis, una cosa è un programma televisivo e un’altra cosa la vita reale: ‘Patrick ha la capacità di resistere e sapeva a cosa andava incontro, non credo stia soffrendo. E poi conosco Valeria da trent’anni, è una combattente che sa sempre come rimanere a galla. Spero che Patrick non faccia sciocchezze nelle prossime puntate perché a me farebbe piacere che, a 47 anni, si mettesse a posto e si facesse una famiglia’.

Leggi anche: Valeria Marini piange a Temptation Island Vip ricordando il papà

Ma con la volubile Valeria Marini sarà certamente dura…