Sembrano non essere del tutto svaniti i dissapori che ci sono stati tra Heather Parisi e Simona Ventura durante Amici 17. Anzi, pare che l’astio sia riaffiorato quando la ballerina ha rivisto la ‘nemica’ in tv alla conduzione di Temptation Island VIP, uno dei tanti reality show che ‘abbassano il quoziente intellettivo’.

Così, con un tweet – nemmeno troppo velato – Heather Parisi ha definito questo genere di programmi televisivi come finalizzati a diminuire le capacità intellettive di chi li guarda. Ciò che, però, ha fatto parlare gli internauti ipotizzando una frecciata contro Simona Ventura, è stata la tempistica: la ballerina, infatti, ha detto la sua sui reality show proprio il giorno seguente la messa in onda della prima edizione di Temptation Island VIP. In un attimo, quindi, chi segue da sempre la Parisi ha pensato ad una frecciata al veleno nei confronti della Ventura che, intanto, festeggia il successo degli ascolti della prima puntata.

Heather Parisi e l’astio contro Simona Ventura

Sono passati alcuni mesi dalle ‘scaramucce’ che hanno visto protagoniste Simona Ventura e Heather Parisi negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi.

Le due, chiamate a giudicare il talento dei cantanti e dei ballerini della scorsa edizione, hanno manifestato idee completamente diverse sulle velleità artistiche di alcuni di loro e non sono mancate frecciatine alle rispettive carriere.

La Ventura, infatti, non ha perso occasione di ricordare alla ‘qui presente Disco Bambina’ che la migliore ballerina italiana in assoluto è Lorella Cuccarini, da sempre nemica della Parisi.

Quest’ultima, invece, ha preferito glissare davanti alle telecamere per poi replicare a ‘SuperSimo’ attraverso i social, scatenando così un meccanismo di botta e risposta che per un attimo ha messo in ombra il vero intento del talent show Amici.

Ripristinato l’ordine, pare che Heather Parisi non abbia dimenticato quanto accaduto in passato e, alla prima occasione, ha criticato il nuovo programma di Simona Ventura.

Appena vedo un reality show in TV, riesco a sentire fisicamente il mio Q.I. che si abbassa. Siccome tengo tanto al mio Q.I., cambio canale. H* #heatherparisi #ippopotamo pic.twitter.com/geyUrrROtf — Heather Parisi (@heather_parisi) September 19, 2018

Simona Ventura festeggia gli ascolti di Temptation Island VIP

Polemiche social a parte, però, è da riconoscere il successo di Temptation Island VIP alla sua prima edizione.

Simona Ventura è tornata a condurre in grande stile dopo Selfie – Le cose cambiano, e ha dimostrato grande professionalità nel destreggiarsi tra l’ex marito Bettarini e la nuova compagna di quest’ultimo.

L’ottima conduzione e il buon cast del reality show di Canale 5, dunque, hanno premiato lo spettacolo con un ottimo risultato: uno share del 19.85% pari a 3 milioni 450 mila spettatori.

‘Grazie’ – ha scritto a caratteri cubitali la Ventura su Instagram – ‘Siamo una squadra fortissimi’. Per replicare a Heather Parisi, poi, forse, ci sarà tempo…

