E’ solo di qualche settimana fa lo scoop su un ipotetico flirt tra Federica Pellegrini e Alberto Tomba, ma è stata la stessa nuotatrice a smentire la notizia dichiarandosi – almeno per il momento – felicemente single. Eppure, sul suo futuro sentimentale e sul suo prossimo partner, la Pellegrini ha le idee chiarissime.

‘Il prossimo fidanzato? Lo voglio bello, alto (più di me) e moro’ – così ha detto Federica Pellegrini al settimanale Oggi che l’ha intervistata durante la Fashion Week milanese, sentenziando – ‘I biondi non mi piacciono’. Terminata la relazione con Filippo Magnini, attualmente legato alla ex Velina Giorgia Palmas, la sportiva si è dichiarata felicemente single ma, a trent’anni compiuti, non esclude la possibilità di mettere su famiglia (qualora dovesse incontrare la persona giusta).

Federica Pellegrini e l’amore: ‘Ci credo’

Smentito, dunque, il flirt con Alberto Tomba – ‘Non stiamo insieme’ – Federica Pellegrini ha raccontato la sua nuova visione dell’amore e il suo concetto di gelosia, radicalmente ridimensionato dopo la fine della storia con Magnini.

‘Credo ancora nell’amore, e mi faccio meno paranoie’ – ha detto la nuotatrice, che in questo periodo si sta allenando per Tokyo 2020 e che, nelle precedenti relazioni, non è riuscita a tenere a freno la gelosia.

Oggi, però, si dice cambiata: ‘Sono molto migliorata. Da quando mi sono sfidanzata’ – ha continuato, ammettendo che in passato è stata protagonista di numerose scenate di gelosia, avvenute sempre tra le mura domestiche.

Federica Pellegrini, il confronto con Giorgia Palmas

Pur essendo, dunque, ampiamente conclusa la storia con Filippo Magnini, sono molti i fan che continuano ad associare la Pellegrini all’attuale compagno di Giorgia Palmas.

Se, molti, sperano che i due possano ricongiungersi – ipotesi che sembra essere assai remota – tanti altri paragonano le due donne, senza risparmiare commenti offensivi nei confronti di Federica.

Proprio nelle ultime ore, uno dei suoi follower le ha scritto: ‘Femminilità uguale a zero. Giorgia Palmas è una bomba di femminilità. Per fortuna Magnini ha capito cosa vuol dire avere una vera femmina’.

Federica Pellegrini, però, non è rimasta in silenzio e a chi ha messo in discussione il suo fisico definendola poco femminile, ha ricordato che è proprio grazie a quel corpo che ha raggiunto obiettivi importanti come le cinque medaglie d’oro ai mondiali.

