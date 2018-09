Fabiana Britto a Pomeriggio Cinque: ‘Non sono volgare, Justin Mattera ha postato una foto con la pat***a di fuori’

Fabiana Britto sbotta a Pomeriggio Cinque e punta il dito contro Justine Mattera per quella foto semi-nuda pubblicata qualche giorno fa sul suo account Instagram. La coniglietta di Playboy ha pubblicato alcuni scatti hot sul suo profilo, le foto sono state definite da alcuni ospiti del salotto di Barbara D’Urso ‘volgari’, ma la playmate non ci sta e tira in ballo l’ex moglie di Paolo Limiti.

Qualche giorno fa Justine Mattera aveva postato sul suo account Instagram una foto di nudo integrale. Distesa su un prato, a coprire le parti intime della showgirl solo una mano e un piccolo quadrifoglio. Uno scatto che ha suscitato l’indignazione di qualche utente, ma anche apprezzamenti per la classe mostrata nella foto.

Fabiana Britto a Pomeriggio Cinque contro Justine Mattera

Una guerra di stile e a farla scoppiare è lei: Fabiana Britto avvenente coniglietta di Playboy ed ex gieffina. Durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque è stata mostrata una foto della playmate in lingerie con il gagliardetto del Milan. Una foto hot che gli ospiti di Barbara D’Urso hanno definito ‘volgare’.

I commenti in studio non sono stati a favore della ex gieffina, in particolare Patrizia Groppelli non ha apprezzato gli scatti della Britto che è esplosa: ‘Ma cosa ne sa questa delle foto?! Cosa ne sa? Non sono volgare. Sono bellissima amore, mi spiace per te. Sei gelosa, guarda come sono bella. Ma guarda questa qui, ma ti sei guardata allo specchio?’.

‘Ascolta io c’ho 20 anni più di te, cr****a! Ma basta!’, le ha fatto eco la Groppelli. Così la Britto ha tirato in ballo la foto postata da Justine Mattera. ‘Poi l’altro giorno qui in studio è venuta una signora completamente senza veli con la mano sulla pat***a e a lei nessuno dice che è volgare’, ha tuonato la coniglietta di Playboy facendo riferimento alla foto postata la scorsa settimana dall’ex moglie di Paolo Limiti.

Barbara D’Urso, imbarazzata dai toni e dai termini eleganti e per nulla ‘volgari’ della Britto l’ha invitata a mantenere la calma. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha infatti interrotto la modella e le ha rivolto uno sguardo glaciale.

La Britto ha così deciso di riformulare il suo personale giudizio e di esprimerlo utilizzando modi più pacati. ‘Nella foto Justin copriva le parti intime con la mano’, la modella ha così ribadito il concetto con una maggiore tranquillità.

Gli ospiti in studio però non hanno apprezzato il cambio di battuta né cancellato i toni con cui la Britto ha inizialmente espresso il suo pensiero: ‘La foto di Justin Matera non era volgare, le tue sì’, le hanno detto i presenti allo show pomeridiano di Canale 5.