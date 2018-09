Il titolo di Miss Italia 2018 è stato consegnato a Carlotta Maggiorana ma, a distanza di poco più di 24 ore, rischia di essere ritirato. Il motivo? Sono state scovate delle foto senza veli della neo reginetta e, come ampiamente enunciato nel regolamento, ciò andrebbe contro il concorso di Patrizia Mirigliani.

A scoprire gli scatti ‘compromettenti’ della nuova Miss Italia 2018 è il settimanale Oggi, al quale Carlotta Maggiorana ha concesso una lunga intervista in cui si è raccontata a cuore aperto: dagli esordi nel mondo dello spettacolo alla famiglia, fino alla confessione di voler avere un figlio quanto prima. Ma le foto che nelle ultime ore stanno facendo il giro del web potrebbero mettere seriamente a rischio la fascia di più bella d’Italia e costringere la 26enne marchigiana a restituire il titolo.

Miss Italia, il regolamento sulle foto di nudo

Come spiegato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, il regolamento di Miss Italia riguardo le foto di nudo mette in chiaro che le partecipanti non devono ‘essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti’.

Gli scatti senza veli di Carlotta Maggiorana, invece, la ritraggono durante il backstage di un servizio fotografico in cui lei posa coprendosi con i capelli e una foglia di fico.

Al momento, però, sull’eventuale ritiro del titolo di Miss Italia 2018 Patrizia Mirigliani preferisce non commentare, mentre sull’elezione della neo reginetta si sono scatenati una serie di commenti negativi.

La pregressa partecipazione a programmi tv e la conoscenza con Sonia Bruganelli hanno fatto nascere dei sospetti sul fatto che la Maggiorana possa essere stata ‘raccomandata’, mentre la seconda classificata, Fiorenza D’Antonio, ha lasciato intendere di essere stata la più votata dal pubblico da casa, ma di aver perso il titolo per scelta della giuria.

‘La nostra cara Carlotta è una Miss dentro l’anima, io invece sono un po’ più… meno Miss, diciamo così’ – ha detto la D’Antonio su Facebook, mostrandosi anche un po’ amareggiata per l’accaduto.

Carlotta Maggiorana: ‘Ho messo in conto una pausa per la maternità’

E, mentre ci si chiede se il titolo di Carlotta Maggiorana possa essere ritirato o meno, la neo Miss Italia ha confessato di avere non solo delle velleità artistiche.

Ambiziosa – desidera diventare attrice – la più bella del Paese ha anche in serbo un importante progetto familiare: ‘Io ed Emiliano (il marito, ndr) vogliamo un figlio’ – ha detto al settimanale Oggi – ‘Lui ci tiene tantissimo e non vuole aspettare troppo. Quindi, va bene la carriera, ma ho messo in conto una pausa per la maternità’.

Ed è stato proprio il compagno ad iscriverla al concorso di bellezza e a chiederle di tornare a casa con la corona: la promessa è stata mantenuta ma, chissà, se la fascia di Miss sia davvero a rischio.