Sonia Bruganelli, il messaggio per Miss Italia: ‘Ti ho conosciuta bambina’

Sonia Bruganelli posta un messaggio su Instagram per Carlotta Maggiorana eletta Miss Italia lo scorso 17 settembre e i fan ne approfittano per scagliarsi contro la vincitrice del concorso di bellezza. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti ricordato i programmi a cui la Maggiorana ha preso parte e gli utenti hanno dunque dato della raccomandata alla neoeletta.

La scelta di Carlotta Maggiorana come Miss Italia 2018 ha sollevato non poche polemiche. La vincitrice della 79esima edizione del concorso di bellezza ha solo 26 anni ma molte esperienze nel mondo dello spettacolo. La Maggiorana ha infatti recitato a fianco di Brad Pitt e Sean Penn, ha assistito Gerry Scotti durante ‘Paperissima Sprint’, è stata attrice per ‘L’onore e il rispetto’ ed è stata valletta di ‘Avanti un altro’. La nuova Miss Italia ha dunque un curriculum nel mondo della tv, quel tanto che basta a scatenare il popolo della rete o almeno una parte di esso.

Sonia Bruganelli, il messaggio per Miss Italia

Insomma, Carlotta Maggiorana si è già beccata un bel po’ di spiacevoli insinuazioni del tipo: ‘Ha lavorato già in tv, dunque ha vinto perché raccomandata’, figuratevi dunque che cosa si è scatenato quando Sonia Bruganelli ha dedicato un messaggio alla neoeletta ricordando i bei tempi della loro collaborazione ad ‘Avanti un altro’

‘Brava Carlotta!! Bella lo sei sempre stata ,ieri però ti ho visto donna e alla tua bellezza si è aggiunto un fascino particolare. Fammi essere un po’ fiera di averti conosciuto quando eri una bimba. ‘Avanti un altro’ a ‘Miss Italia”, ha scritto la moglie di Paolo Bonolis pubblicando una vecchia foto della vincitrice del concorso di bellezza.

Apriti cielo: ‘Quali altre – non vincenti – del ‘concorso’ hai conosciuto? Non dimenticare di celebrarle, mi raccomando’, si legge tra i commenti. ‘Secondo me non si meritava la vittoria, ce n’erano di più belle. Ma sicuramente era raccomandata visto che ha già bazzicato nel mondo dello spettacolo e me lo hai confermato tu con il tuo commento… A questo punto è stato giusto spostare il concorso di Miss Italia ad un canale di serie b, visto che è tutta una buffonata!’, scrive un altro utente.

Insomma il messaggio postato dalla Bruganelli ha involontariamente gettato benzina sul fuoco e non ha aiutato a quanto pare la neoeletta a liberarsi dell’etichetta di ‘raccomandata’.

Carlotta Maggiorana aveva provato a partecipare a Miss Italia, 7 anni fa, ma aveva rinunciato al progetto perché Paolo Bonolis, conduttore di ‘Avanti un altro’ l’ha voluta nel cast del programma.