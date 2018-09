Come anticipato da Simona Ventura, il falò di Temptation Island VIP che ha visto protagonisti Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, è stato per la conduttrice abbastanza complesso. Trovarsi ad ascoltare le pene d’amore dell’ex marito e della sua attuale compagna ha richiesto tatto e oggettività, che ‘SuperSimo’ ha dovuto dosare (non riuscendoci sempre).

Il primo falò di Nicoletta Larini ha evidenziato le difficoltà della giovane a relazionarsi e stare al passo con Stefano Bettarini, legato a lei da più di un anno ma consapevole di quanto la differenza d’età, a lungo andare, stia logorando il sentimento. Così, Simona Ventura si è trovata nella scomoda situazione di dover mostrare alla Larini le immagini del fidanzato che, dall’altra parte del villaggio, elencava alle single che lo circondavano tutti i problemi di coppia e i difetti della compagna. Il pianto di Nicoletta non ha lasciato indifferente la Ventura che, spinta da solidarietà femminile, l’ha spronata a reagire.

Sin da subito Nicoletta e Stefano hanno scelto di partecipare a Temptation Island VIP per capire quanto i 12 anni di differenza possano incidere positivamente o negativamente nella relazione.

Le confessioni di Bettarini nel villaggio delle single, però, hanno particolarmente turbato la Larini che si è sentita dare della ‘bimbetta’ e ha dovuto digerire un boccone amaro.

‘Un figlio con Nicoletta? Ma siamo pazzi! Finirebbe l’amore’ – ha detto Stefano alle tentatrici che glielo hanno chiesto, scatenando il pianto disperato della fidanzata.

‘Simona, non lo riconosco’ – ha commentato, affranta, Nicoletta durante il primo falò e la Ventura non è riuscita a mantenere un atteggiamento neutrale, mostrando immediatamente comprensione nei confronti della ragazza.

‘Io lo so come ti senti Nicoletta. Conosco la persona difficile che è Stefano’ – ha detto la conduttrice – ‘So che ci sono momenti in cui non ti senti all’altezza’.

Poi l’ha stretta in un abbraccio e ha salutato tutte le fidanzate, pronta per il primo falò degli uomini dall’altra parte del villaggio.

Simona Ventura ammonisce Stefano Bettarini

Ed è stato proprio in questa occasione che Simona Ventura non si è lasciata sfuggire l’opportunità di dire la sua a Stefano Bettarini, pur ammettendo di trovarsi in una situazione assai scomoda.

Ascoltando gli sfoghi della compagna, che ha raccontato di sentirsi sempre in difetto insieme a lui e di essersi plasmata per paura di non piacergli, il calciatore ha espresso il suo stupore, ma è stato immediatamente redarguito dalla ex moglie.

‘Non è facile però star vicino a te. E’ difficilissimo’ – gli ha ricordato la Ventura – ‘Hai tanti pregi, ma hai un tipo di carattere per cui una donna dopo un po’ non si sente all’altezza’.

Amareggiato, Bettarini ha dovuto fare ‘mea culpa’, sperando che il dialogo con l’attuale compagna possa servire a riequilibrare il loro rapporto.