Da settimane si rincorrono le voci su un presunto nuovo amore per Flavio Briatore, ma pare che il nome della nuova fidanzata sia quello di Vittoria Di Flavio, e non di Taylor Mega come ampiamente annunciato qualche giorno addietro.

A rivelare l’identità della attuale compagna di Flavio Briatore è il settimanale Oggi, che pubblica alcune immagini inedite che ritraggono l’imprenditore in compagnia di Vittoria Di Flavio. La donna, evidentemente più giovane dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci, assomiglia tantissimo a quest’ultima e, secondo quanto dichiarato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, lavorerebbe presso il Billionaire, il locale super chic che il manager possiede in Costa Smeralda.

Flavio Briatore e Vittoria Di Flavio insieme a Milano

Stando alle immagini pubblicate, Flavio Briatore e la nuova fidanzata, Vittoria Di Flavio, avrebbero trascorso una romantica serata in quel di Milano.

A cena insieme, i due si sarebbero recati in un albergo tra i più lussuosi del capoluogo meneghino, mettendo in evidenza una grande sintonia.

Pare sia proprio la Di Flavio, dunque, l’ultima fiamma di Briatore che, dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, è stato protagonista di numerosi gossip.

All’imprenditore, infatti, sono stati attribuiti svariati flirt, ultimo fra tutti proprio quello con la sensuale Taylor Mega.

Stando alle ultime news, però, pare che in quel gossip non ci sia nulla di vero e che il reale interesse di Briatore sia rivolto proprio verso la giovane Vittoria.

Vittoria Di Flavio come Elisabetta Gregoraci

La Di Flavio, oltre ad essere una bellissima donna, vanta una somiglianza non di poco conto con Elisabetta Gregoraci, moglie di Briatore e madre del loro bambino, Falco.

Mora, capelli lunghi e fisico statuario: sono queste le caratteristiche che accomunano la nuova fidanzata dell’imprenditore alla sua ex compagna.

Di lei si conosce molto poco: di gran lunga più giovane dell’attuale compagno, lavora come modella ed è originaria di Pescara, ma per lavoro è sempre in giro per l’Italia.

Discreta e poco conosciuta nel mondo dello spettacolo, Vittoria Di Flavio e Flavio Briatore si dice che si stiano frequentando da diversi mesi e che la notizia sul flirt con Taylor Mega sia solo servita a distogliere l’attenzione dalla reale compagna del manager.

