Emanuela Folliero indosserà l’abito bianco il prossimo 26 settembre: dopo nove anni di fidanzamento, l’ex volto di Rete 4 ha annunciato le nozze con Giuseppe Oricci, che le ha fatto la proposta proprio nel giorno del loro anniversario.

Ad annunciarlo è Emanuela Folliero in una intervista al settimanale Chi, cui ha raccontato come Giuseppe Oricci l’ha conquistata alcuni anni fa e come, pochi giorni dopo il suo ultimo annuncio su Rete 4, le ha chiesto di convolare a nozze. Periodo felice, dunque, per il volto che per anni ha accompagnato i telespettatori verso la programmazione del quarto canale di Mediaset e che, proprio lo scorso luglio, ha avuto modo di salutare il suo pubblico, promettendo di non sparire dalla tv.

Emanuela Folliero: ‘Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli’

Dopo ben nove anni di fidanzamento, dunque, Emanuela Folliero e Giuseppe Oricci si prometteranno amore eterno.

‘Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente’ – ha raccontato la conduttrice, ricordando il primo incontro con l’uomo della sua vita.

‘Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati’ – ha continuato, dimostrando come abbia saputo vederci lungo.

E, a qualche giorno dal matrimonio, la Folliero ha voluto condividere con il suo pubblico le gioie di questo nuovo progetto di vita.

‘Lo scorso 8 luglio ho fatto il mio ultimo annuncio su Rete 4 dicendo ‘vi auguro una vita piena di gioia’, poi il 10 agosto, giorno del nostro anniversario, Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse’ – ha detto – ‘Una vera gioia per l’appunto!’.

I due convoleranno a nozze il prossimo 26 settembre e la Folliero spiega che si tratterà di ‘una cerimonia in comune e poi un aperitivo e una cena in terrazza con gli amici’, ed assicura: ‘Avrò un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice’.

Emanuela Folliero non lascia la tv: contratto esclusivo con Mediaset

Mentre la vita privata di Emanuela Folliero procede a gonfie vele, i suoi fan si chiedono spesso se la rivedranno in tv.

A rassicurare tutti ci ha pensato proprio lei: ‘Non sparirò dalla tv, ma tornerò con un programma tutto mio sul benessere’.

Come rivelato, infatti, Emanuela Folliero ha ‘firmato un contratto di esclusiva con Mediaset’, ma per lei sono arrivate delle proposte anche da parte della radio e di altri settori.