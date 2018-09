Al Bano e Lino Banfi insieme in una fiction, il cantante: ‘Puntiamo sulla fantasia’

Una fiction made in Puglia? Probabile, perché i protagonisti saranno Lino Banfi e Al Bano. L’attore e il cantautore, il primo originario di Andria e il secondo di Cellino San Marco, saranno la nuova coppia della tv. Insomma Al Bano abbandona Romina Power ma non per Loredana Lecciso, ma per Lino Banfi.

Sono lontani i tempi in cui il leone di Cellino San Marco faceva coppia con Romina Power in tv. Indimenticabili i film o i programmi televisivi a cui gli ex coniugi hanno partecipato in coppia. La musica è cambiata e prossimamente sarà Lino Banfi ad accompagnare Al Bano che ritorna, dopo anni, a ricoprire il ruolo di attore.

Al Bano e Lino Banfi protagonisti di una fiction in primavera

Al Bano lo aveva anticipato. Quando ha smentito il suo ritiro dalle scene musicali aveva anche dichiarato: ‘Sarò impegnato nelle riprese di una fiction’. Non aveva però detto nulla sul suo partner: Lino Banfi.

Alla Gazzetta del Mezzogiorno, il duo d’oro tutto pugliese ha raccontato il progetto. L’attore e il cantante hanno ricevuto l’offerta dalla Publispei, la società di produzione di Gianni Ravera di cui è attualmente presidente Verdiana Bixio che ha firmato progetti di successo come ‘Tutti pazzi per amore’.

‘Io e Lino potremmo girare una fiction insieme ma non pensate ad un formato come Un medico in famiglia’, ha svelato Al Bano sottolineando che la serie tv sarà ben diversa dalla fortunata fiction di Rai 1 in cui l’attore pugliese interpretava il ruolo di nonno Libero.

Il duo pugliese vuole regalare al pubblico qualcosa di mai visto. ‘Sarà qualcosa di assolutamente originale scritto su di noi puntando sulla fantasia, la musica e la comicità che caratterizzano la comune radice pugliese’, ha spiegato Al Bano.

La fiction che vedrà come protagonisti Lino Banfi e il leone di Cellino San Marco, si svilupperà in sei puntate e sarà un inno alla Puglia e ai suoi talenti. Non dimentichiamo che i due artisti si sono già incrociati sul set. Nel 2013, infatti, Al Bano è apparso in due episodi dell’ottava stagione di ‘Un Medico in Famiglia’. Il cantautore interpretava se stesso, rendendosi protagonista di un enorme equivoco: Al Bano scambiava nonno Libero per un amico di vecchia data e veniva assoldato da Banfi per esibirsi alle nozze della nipote Maria e di Marco. In quell’occasione il cantante e l’attore hanno inscenato una ricca quantità di siparietti in dialetto pugliese.

Al Bano dunque oltre agli impegni musicali, si sta dedicando alla recitazione, dunque è impensabile pensare ad un suo ritiro. Giorni fa, infatti era stato annunciato che il concerto che si terrà a fine anno sarebbe stato l’ultimo di Carrisi, una notizia poi smentita dal diretto interessato.