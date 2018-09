Fabrizio Corona ha deciso di documentare tutta la sua vita sui social e, su Instagram, finisce anche una lite in auto tra lui e Nina Moric. Alla presenza del figlio Carlos Maria, i due ex coniugi hanno battibeccato per una diversa visione dei social e per il mondo il cui il 16enne viene coinvolto dal padre nelle sue ‘storie’.

L’abitudine di Fabrizio Corona di fare delle domande al figlio Carlos Maria postando le sue risposte sui social continua ad infastidire Nina Moric, da sempre contraria allo ‘sbarco’ del ragazzo su Instagram. Fin dall’apertura del profilo ufficiale, la modella croata ha mostrato il suo dissenso, preferendo non scontrarsi anche su questo con l’ex marito e lasciando al 16enne la libertà di essere come tutti i suoi coetanei. Nelle ultime ore, però, la Moric e Corona si sono trovati a discutere nuovamente dell’argomento e la lite è stata prontamente postata sui social.

Fabrizio Corona mostra Carlos su Instagram, Nina si ribella

‘Carlos, perché niente scuola oggi?’ – chiede Fabrizio Corona nel video postato in una Instagram story, mentre Nina Moric tenta evidentemente di sottrarre il figlio alle riprese del padre.

Niente da fare, però, l’ex marito della croata non ha intenzione di smettere e tra loro nasce un diverbio: ‘Dai Fabrizio, smettila’ – continua la Moric, mentre Corona prosegue nelle sue riprese durante le quali chiede al ragazzo di non rinunciare mai a dire quello che pensa.

‘Te l’ho insegnato. Nessuno può imporci di non dire ciò che si pensa’ – ha proseguito Corona che, inquadrando la Moric ha provato a sdrammatizzare – ‘A meno che quella persona non sia la mamma, e ti imponga certe cose per il tuo bene’.

Nina Moric furiosa con Fabrizio Corona

La lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric, quindi, è proseguita a telecamere spente e, nei video successivi, la madre di Carlos Maria si è mostrata imbronciata ed evidentemente infastidita da quanto accaduto.

Il fatto che il 16enne abbia un suo profilo social non è mai stato accettato dalla showgirl che, da sempre, prova a difendere il ragazzo dagli attacchi degli haters.

Corona, però, sembra non essere dello stesso parere della ex moglie e, più volte, nel video postato su Instagram ha tentato di zittirla, lasciando Carlos ‘recitare’ la filastrocca a memoria.

In molti, infatti, hanno accusato l’imprenditore di voler plasmare il ragazzo a sua immagine e somiglianza e di riprenderlo mentre risponde come un automa alle domande paterne.

Il 16enne, però, continua a sostenere di essere libero di dire ciò che pensa, esattamente come insegnatogli dal padre, e di usare i social per interagire con gli altri.

