Niccolò, il figlio di Lucio Presta: ‘Il mio rapporto con Paola Perego? Pessimo’

Niccolò Presta, figlio del manager Lucio non deve essere in buoni rapporti con la matrigna, Paola Perego. Il produttore televisivo e agente dello spettacolo non usa mezzi termini per definire il legame con la conduttrice. In una Instagram stories il figlio di Lucio Presta risponde alle domande dei follower, due delle quali riguardano proprio Paola Perego.

Lucio Presta e Paola Perego sono sposati dal 2011, i due si sono uniti in matrimonio dopo ben 10 anni di fidanzamento. Il figlio Niccolò ha 25 anni, ha avuto il papà come mentore tanto che oggi lavora dietro le quinte di molti programmi televisivi come produttore. Qualche mese fa la rivista Forbes lo ha inserito tra i producer under 30 più influenti del piccolo schermo in Italia. Stando a quanto dichiarato su Instagram il legame tra lui e la matrigna si limita al semplice saluto, nulla di più.

Niccolò Presta e i rapporti ‘pessimi’ con Paola Perego

‘Che rapporti hai con Paola Perego?’, è la domanda che un follower ha indirizzato a Niccolò Presta. La risposta è stata inaspettata, lapidaria e piuttosto eloquente. ‘Pessimo. Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore’, ha scritto il produttore tv.

Se c’era dell’ironia nella risposta di Niccolò Presta non è stata percepita. Il produttore ha poi continuato e risposto a un altro fan su Instagram che gli ha rivolto una domanda sempre sulla conduttrice di Rai 1: ‘Ma Paola Perego la consideri una seconda mamma? Si vede che ama te e Lorella’. ‘Ero sicuro che mi avresti fatto questa domanda. Ti rispondo. NESSUNA persona può sostituire un genitore che non c’è più. Per il resto… beh credo di aver risposto prima’, si legge sull’account Instagram di Niccolò Presta.

L’agente dunque ribadisce che i rapporti con la matrigna non sono certo idilliaci. Tempo fa Lorenzo Crespi aveva rivolto duri attacchi a Lucio Presta lasciando anche intendere di aver avuto una relazione con Paola Perego mentre la conduttrice era già impegnata con il manager.

Un follower ha chiesto a Niccolò Presta cosa pensa dell’attore. ‘Mi dispiace per lui’, ha dichiarato Niccolò Presta.

Il 25enne è legato a Lorella Boccia, ballerina di ‘Amici’ con cui si sposerà a Roma il prossimo anno. Niccolò non ama farsi definire ‘figlio di’ e in un’intervista rilasciata qualche mese fa a Vanity Fair ha raccontato di aver fatto la gavetta come tutti. ‘Ho iniziato facendo fotocopie e portando caffè’. Il suo sogno più grande? ‘Essere la metà di Lucio Presta’, ha scritto su Instagram.