Il fair play lo potrebbe aver imparato dal padre, ma la perfetta pronuncia della lingua inglese è tutto merito degli studi: così, Cristian Totti, figlio dell’ex capitano della Roma, Francesco, ha lasciato tutti a bocca aperta, divenendo simbolo di sportività (e non solo).

Totti jr è balzato nelle ultime ore agli onori della cronaca rosa per il gesto di lealtà compiuto durante un torneo per ragazzi Under 14 a Madrid: il figlio di Francesco Totti si è comportato da giocatore professionista, rinunciando ad un goal quando ha visto il portiere della squadra avversaria per terra. Un gesto che ha fatto immediatamente il giro del mondo e che ha reso il primogenito della famiglia Totti un esempio per tanti suoi coetanei che giocano a pallone.

Cristian Totti: ‘Non mi importava di segnare’

In forza nelle giovanili della Roma, proprio come papà Francesco, Cristian Totti ha preferito rimandare ad un secondo momento il goal per aiutare l’avversario in difficoltà.

Dopo uno scontro che lo ha visto protagonista insieme al portiere dell’altra squadra, Totti jr ha calciato il pallone fuori dal campo, lasciando ai soccorsi la possibilità di controllare che il ragazzo stesse bene.

E, mentre tutti gli altri compagni ne approfittavano per riprendere fiato e bere un po’ di acqua, lui si è diretto verso l’avversario assicurandosi di non avergli fatto male.

La situazione è stata ripresa da una emittente locale che, dopo la partita, ha deciso di intervistare la giovane promessa del calcio italiano.

Cristian, il perfetto inglese del figlio di Francesco Totti

Ed è proprio in questa occasione che il ‘piccolo Totti’ ha lasciato – ancora una volta – tutti a bocca aperta: con un inglese fluente e una pronuncia molto buona, ha raccontato alla cronista quanto accaduto.

Intervistato dalla giornalista, Cristian Totti ha spiegato come un piccolo lord inglese: ‘Mi interessava soltanto che stesse bene, non mi importava di segnare. Il portiere mi ha detto che era contento che mi fossi preoccupato di lui. L’allenatore mi ha detto che avevo fatto bene e che era orgoglioso di me’.

E, se lo sport ce l’ha nel sangue, la padronanza dell’inglese è solo frutto dell’educazione che papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi hanno scelto per lui e per i suoi fratelli.

Cristian Totti, infatti, è iscritto presso una delle migliori scuole internazionali di Roma dove l’inglese è una delle materie principali.