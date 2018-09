Cosa hanno in comune Cristiano Malgioglio e i Ferragnez? Praticamente nulla, a parte la grande popolarità. Ma guai a chiedere a Malgy se sia più famoso lui o la coppia che si è da poco sposata in quel di Noto, si rischierebbe di ricevere una rispostaccia come questa: ‘Ma per favore, sono io l’unica vera star italiana, Fedez e Chiara Ferragni me li mangio. Quest’estate mi ha retwittato persino Madonna, gli invidiosi devono farsene una ragione’. E forte del successo estivo dell’hit Danzando Danzando il cantante e showman adesso è pronto per una nuova stagione ricca di appuntamenti.

‘In estate ho fatto tante date dal vivo che non le conto più’, ha spiegato Cristiano Malgioglio a Oggi, ‘Ho passato tutta la stagione in giro, tra aerei, treni, macchine e hotel. Ho dormito poco, ma sono felicissimo, la gente mi ama e i bambini mi vogliono perfino toccare per capire se sono vero o no. Non so quanti selfie ho dovuto fare con ragazzini anche piccolissimi, mi adorano’.

Gli unici momenti liberi quando è volato in Irlanda per incontrare un ‘amico’ particolare: ‘Si tratta di un ragazzo a cui sono molto legato. Innamorato? No, non parlerei proprio d’amore, ma è un rapporto molto speciale. Comunque io resto sempre libero da legami, questa condizione mi fa sentire vivo e felice: e anche lui mi vuole bene per quello che sono, non chiede di più e io mi guardo bene dall’illuderlo’.

E non devono illudersi neanche i tanti telespettatori che vorrebbero Cristiano Malgioglio a X Factor al posto di Asia Argento: ‘Non succederà mai perché sarei un giudice troppo onesto: non faccio fatica ad ammettere che nei talent italiani non ho mai sentito una voce riconoscibile e capace di commuovermi’.

Quindi dove e quando vedremo Cristiano Malgioglio in TV nella stagione televisiva 2018-19? ‘Beh, in primavera tornerò di nuovo al Grande Fratello con Barbara D’Urso, sarà un’edizione bomba. Per il resto ho letto molte inesattezze sui miei prossimi lavori in televisione, ma posso dire con certezza che lavorerò al fianco di Piero Chiambretti nel suo nuovo show, in prima serata su Rete 4′.

Infine la musica, il suo primo grande amore: ‘Innanzitutto ringrazio il presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci, che mi ha spronato e aiutato a tornare in studio per registrare nuove canzoni dopo anni in cui la discografia mi aveva sempre snobbato, gliene sarò sempre grato. Ora ho scritto un testo per un brano di Arisa che si chiamerà Amarsi in Due, e ho proposto un capolavoro a Mina ma non mi risponde, sono molto arrabbiato con lei’.

Cristiano Malgioglio e i Ferragnez: se non ci fossero bisognerebbe inventarli…