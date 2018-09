Caterina Balivo su Vieni da me: ‘Mi avete massacrata, ma è colpa mia’

Il nuovo show di Caterina Balivo, ‘Vieni da me’ delude le aspettative. Il programma pomeridiano di Rai 1, a una settimana dal debutto, non sta ottenendo i risultati sperati. Partito con il 10% di share, lo show è calato di giorno in giorno non riuscendo mai a vincere la sfida con Mediaset. Su Twitter è nato l’hashtag per chiedere a gran voce il ritorno di ‘Zero e lode’ e Caterina Balivo è stata massacrata, tanto che la conduttrice aversana ha deciso di intervenire con una diretta Instagram.

Caterina Balivo si prende la responsabilità di quello che molti hanno definito un ‘flop’. Il nuovo show di Rai 1 ‘Vieni da me’ non decolla e la presentatrice fa mea culpa e promette: ‘Correggerò il tiro’, ma chiede anche ai telespettatori di avere pazienza e darle tempo.

Caterina Balivo su Vieni da me: ‘Mi avete massacrata’

La Balivo ha cambiato vita, ha lasciato ‘Detto Fatto’, si è trasferita a Roma e ha creduto e investito molto nel suo nuovo progetto: ‘Vieni da me’, ma non è probabilmente andata come sperava almeno non per il momento. Gli ascolti sono bassi e il pubblico si è mostrato spesso deluso.

Alcuni fan non hanno digerito questa rivoluzione, qualcuno urla a gran voce il ritorno di ‘Zero e Lode’ e a farne le spese è proprio la conduttrice aversana. Per non parlare dei telespettatori che l’avevano adorata a ‘Detto Fatto’ e che non hanno gradito l’addio della Balivo. Oltre ai nostalgici c’è anche chi ritiene che il nuovo show di Rai 1 sia ‘noioso’.

In una diretta Instagram, la Balivo ha deciso di rispondere alle numerose lamentele. ‘In questi giorni mi avete un po’ massacrato ma risponderò alle critiche costruttive’, ha esordito la conduttrice.

La presentatrice chiede un po’ di pazienza: ‘La televisione ha i suoi tempi, un programma non diventa un successo da un giorno all’altro. Noi non siamo ancora una famiglia, ci dobbiamo conoscere e io devo fare mio lo studio per farvi sentire a casa’.

Poi arriva il mea culpa: ‘Probabilmente quello che è mancato è il non aver toccato tutte le corde, ho sbagliato io nel non raccontare al meglio’. La Balivo si è mostrata ottimista e convinta di poter limitare i danni e recuperare in corso, in fondo è ancora presto per parlare di flop. ‘Aggiusteremo il tiro’, è la promessa della conduttrice.

Caterina Balivo si è presa la sua dose di responsabilità e i fan hanno apprezzato, sono stati numerosi i messaggi di affetto nei confronti della conduttrice. Ma è davvero colpa della Balivo se il programma, almeno per ora, non ha ottenuto i risultati sperati? Su un aspetto la presentatrice ha ragione: è ancora presto per considerare ‘Vieni da me’ un flop. Ne riparleremo a fine stagione.