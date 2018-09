Alba Parietti: ‘Vorrei lavorare per la De Filippi ma non mi ha mai considerata’

Chi lo avrebbe mai detto? Alba Parietti sogna di lavorare con Maria De Filippi. Ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’, durante il programma di Rai 1 condotto dalla presentatrice aversana, la showgirl si è lasciata andare a commenti e dichiarazioni sulle sue college tra cui anche Barbara D’Urso.

Dall’amicizia con Fabrizio Frizzi alla querela di Selvaggia Lucarelli, Alba Parietti si è confidata a Caterina Balivo durante lo show pomeridiano di Rai 1 condotto dall’ex presentatrice di ‘Detto Fatto’.

Alba Parietti: ‘Maria De Filippi non mi ha mai presa inconsiderazione’

Alba Parietti vorrebbe lavorare per Queen Mary, lo ha confessato a Caterina Balivo. La showgirl nutre nei confronti della conduttrice di ‘Uomini e Donna’ un’enorme stima ed è una fan del talent show ‘Amici’, così ha approfittato dell’ospitata a ‘Vieni da me’ per fare, indirettamente, un appello alla collega di Mediaset.

Alba Parietti a Vieni da me: ‘Vorrei lavorare con la De Filippi’ (video)

‘Mi piacerebbe lavorare con Maria De Filippi. Amo molto Amici, ma non capisco perché non mi abbia mai preso in considerazione’, ha dichiarato Alba Parietti su Rai 1.

Se per Maria De Filippi c’è grande stima da parte della showgirl, non si può dire che la Parietti nutra gli stessi sentimenti per Barbara D’Urso, anche se nega che tra loro ci siano stati degli screzi.

‘Non abbiamo litigato: ci sono stati dei momenti in cui non condividevo il suo modo di fare televisione’, ha rivelato. La frecciata nei confronti di Carmelita arriva poco dopo tanto che la Parietti ha aggiunto, sempre in riferimento alla collega: ‘Non userei i dolori degli altri, anche perché io sono molto superstiziosa’.

A proposito di ‘screzi’ se così si possono definire, la showgirl ha parlato anche della querela di Selvaggia Lucarelli. ‘A Scialba Parietti qualcuno dovrebbe raccontare la teoria del gatto spiaccicato in autostrada: anche quello lo guardiamo tutti passando con la macchina, ma non perché ci piace’, aveva detto la Lucarelli a Ballando con le Stelle. La Parietti aveva risposto per le rime: ‘Tu sei una mitomane pericolosa e una buffona insopportabile, sei solo capace a sputtanare la gente’. Dopo i continui battibecchi l’opinionista ha querelato l’ex concorrente del dance show.

‘Il 25 settembre sarò in tribunale. C’è una causa, che avrei evitato volentieri. In tribunale si dovrebbe andare per cose serie, e invece mi tocca andarci per cose meno serie’, ha dichiarato Alba Parietti durante il programma di Caterina Balivo.