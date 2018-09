Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgia Lucini è incinta

Giorgia Lucini è stata una protagonista di ‘Uomini e Donne’, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L’ex tronista ha annunciato con un post Instagram di aspettare un bambino dal compagno Federico. La Lucini ha condiviso il lieto evento con i fan e scritto una dedica dolcissima al piccolo che nascerà e al futuro papà.

Giorgia Lucini è incinta. I fan di Uomini e Donne ricordano bene la ragazza di Nettuno, classe 1992, che è apparsa la prima volta nel programma di Maria De Filippi nel 2010 come corteggiatrice di Andrea Angelini. All’epoca la Lucini attirò molto l’attenzione su di sé perché dichiarò di non aver mai baciato un ragazzo, poi il primo bacio arrivò proprio davanti alle telecamere del dating show. Angelini scelse un’altra ragazza, ma nella stagione successiva, Giorgia divenne tronista.

‘Fin dal primo giorno che ti ho incontrato, ho sempre saputo che saresti stato il papà dei miei figli… sarai il papà più bravo, dolce e attento del mondo amore mio!!! E te patatino/a, anzi no Kiwi, perché questa settimana hai le dimensioni di un kiwi, sarai il bambino/a più amato del mondo… non vediamo l’ora di vederti’, ha scritto Giorgia Lucini su Instagram.

Ad accompagnare la dolce dedica nei confronti del futuro papà una tenera immagine. Giorgia è in piedi, t-shirt alzata per mostrare il pancino, mentre il compagno Federico è a terra in ginocchio e appoggia il suo orecchio sulla pancia della Lucini.

L’annuncio ovviamente ha sorpreso i fan e tra i commenti sono visibili anche gli auguri di ex protagonisti di ‘Uomini e Donne. ‘Sarà un topolino meraviglioso’, ha scritto Soleil Stasi. ‘Auguroni tesoro!’, è il messaggio di Beatrice Valli.

Giorgia ha trovato la felicità con Federico e adesso la coppia gioisce per l’arrivo del primo figlio. Gli amori travagliati della Lucini sono stati molto seguiti dal pubblico di Uomini e Donne. Tra il 2010 e il 2011, Giorgia è stata tronista del dating show di Canale 5, in quell’occasione scelse Manfredi Ferlicchia. Una storia lunga, che ha portato anche la Lucini a trasferirsi in Sicilia, un amore finito nel 2014 dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island.

Fu proprio sull’isola delle tentazioni che Giorgia incontrò Andrea Damante, poi divenuto anche lui tronista. Tra i due scoccò la scintilla, ma la storia finì per volontà di Damante. Ora Giorgia sorride insieme al cestista Federico Loschi, i due sono insieme da più di due anni.