Romina Power: ‘Al Bano? Deve lavorare per mantenere tutta la famiglia’

Sul ritiro o meno di Al Bano dalla scena musicale, anche Romina Power rompe il silenzio. L’ex moglie del cantante di Cellino San Marco è stata ospite di Mara Venier durante la prima puntata di Domenica In. La Power ha confermato in modo ironico quanto già detto dal suo collega nonché compagno di vita, Al Bano non smetterà di cantare.

Protagoniste della domenica televisiva, le due ex donne di Al Bano. Su Rai 1, Mara Venier ha intervistato Romina Power mentre su Canale 5 Barbara D’Urso ha ospitato Loredana Lecciso. L’ex moglie del cantautore ha raccontato il ritorno in scena insieme ad Al Bano e parlato anche del comune futuro artistico.

Romina Power: ‘Al Bano deve mantenere tutta la famiglia, deve lavorare’

Romina Power ha parlato dell’esperienza di diventare nonna: il piccolo Kay è nato lo scorso maggio e ha portato in casa Carrisi una gioia incontenibile.

Al Bano non ha visto subito il nipotino, ha raccontato Romina che ha aggiunto con tono scherzoso: ‘Deve lavorare, deve mantenere tutta la famiglia’. La battuta sul cantante di Cellino San Marco ha provocato un boato di risate in studio a partire dalla conduttrice Mara Venier. L’ironia della Power ha colto nel segno se collegata alle ultime news sull’imminente ritiro dalla scena musicale di Al Bano.

I due ex coniugi si sono ritrovati, artisticamente parlando, dopo lunghi anni di separazione. ‘Pensavo che non avrei cantato mai più’, ha confessato Romina a Mara Venier. ‘Poi un giorno è arrivata la telefonata di un impresario russo che mi ha fatto una proposta a cui non avrei potuto rinunciare’, ha raccontato Romina che ha poi accettato con entusiasmo la proposta pensando fosse una bella occasione per festeggiare il settantesimo compleanno di Al Bano.

La Power ha accettato pensando che avrebbe cantato con l’ex marito soltanto quella sera e basta, ma è andata diversamente. ‘Non abbiamo più smesso e sono passati quattro anni’, ha ribadito Romina confermando che il sodalizio artistico tra i due è difficile da spezzare.

L’occasione di tornare a cantare è stata dunque colta al volo dalla Power. ‘Sono mecenate di me stessa, col lavoro di cantate sovvenziono la mia vita e carriera di scrittrice e pittrice’, ha ammesso l’ex moglie di Al Bano che dunque attraverso la musica investe anche su altre sue doti artistiche.

La Power è da poco tornata da un lungo viaggio a Los Angeles, la cantante ha rivelato di essere costantemente alla ricerca del suo luogo ideale dove alimentare creatività e doti artistiche e in parte la Puglia di Al Bano rappresenta per lei una piccola isola felice. ‘Vado alla ricerca di luoghi isolati per stare in contatto con la natura. Scrivo molto, infatti sono usciti tre romanzi. La Puglia ha un posto speciale nel mio cuore, è un luogo di sensazioni molto forti, ma sono ancora alla ricerca del mio posto ideale per essere tranquilla interiormente. Ero sempre alla ricerca qualcosa senza discrepanze, che desse un senso a tutto e l’ho trovato nel buddhismo tibetano’, ha dichiarato Romina.