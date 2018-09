Calciatore e sex symbol, Marco Borriello vanta numerose conquiste, una fra tutte, Belén Rodriguez con la quale il calciatore ha vissuto una passione nel 2008, poi terminata al rientro dell’argentina da L’Isola dei famosi.

Eppure, se per tanti poteva essere considerato vero amore, ad oggi, Marco Borriello definisce quella relazione con Belén Rodriguez come una ‘cotta’: ‘Non è stato un amore vero’ – ha raccontato in una intervista a La gazzetta dello sport – ‘Da giovane Belén era un po’ superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna generosa’. I due, tuttavia, hanno mantenuto buoni rapporti e, ogni volta che si ritrovano ad Ibiza, si salutano affettuosamente: ‘L’abbraccio volentieri’ – ha detto Borriello, che ha deciso di trasferirsi nella Isla Bonita per giocare a calcio, lasciando gli spalti della serie A italiana.

Marco Borriello: ‘Spero di trovare presto la donna giusta’

Belén a parte, Marco Borriello ha ‘collezionato’ tantissime conquiste e si è detto attratto da tutto ciò che è bello.

‘Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio’ – ha detto, confessando di sentire il desiderio di trovare una compagna stabile.

‘Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli’ – ha continuato – ‘Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e di serenità che mi porto dentro da quando vivo qui’.

La vita sentimentale del calciatore è stata piena di scoop che hanno occupato le pagine delle riviste di cronaca rosa: ‘Nella mia vita ho incontrato tante furbacchione’ – ha detto, confessando – ‘Spero di trovare presto la donna giusta e di avere tanti bambini. Ho comprato case in tutto il mondo e ogni volta che ne acquistavo una mi immaginavo lì dentro con la mia famiglia’.

Marco Borriello: ‘Gustarmi ogni attimo: questa è la mia missione’

Il trasferimento a Ibiza, dunque, rappresenta per Marco Borriello una sorta di cambio di vita, sia dal punto di vista professionale che personale.

Desideroso di creare una famiglia, ha raccontato di aver rivalutato tutto ciò che lo circonda in seguito alla morte dell’amico e collega Astori.

‘Dopo la morte di Astori, per alcune sere faticavo a dormire perché avevo paura di non svegliarmi più’ – ha confidato – ‘Al funerale il prete disse che noi pensiamo di essere onnipotenti, ma non siamo nulla’.

‘Io adesso non mi sento più attratto dal divertimento a ogni costo’ – ha continuato, ammettendo di volersi godere ‘i luoghi, le persone, le amicizie, una chiacchierata, una storia con una donna’.

Il suo obiettivo di vita, dunque, sembra essere radicalmente cambiato: ‘Gustarmi ogni attimo: questa è la mia missione’.