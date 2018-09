Mara Venier, Domenica In stravince e batte Domenica Live di Barbara D’Urso

Il responso è arrivato. Mara Venier ha debuttato ieri con la nuova stagione di ‘Domenica In’, dopo anni la zia Mara è stata contattata dalla Rai per riprendere in mano le redini di un programma che lo scorso anno, con la conduzione di Cristina Parodi, non aveva registrato grandi ascolti. Su Canale 5, a contendersi il primato degli show pomeridiani domenicali, Barbara D’Urso regina indiscussa. Chi delle due l’ha spuntata e ha vinto la gara d’ascolti?

A trionfare è Mara Venier. Domenica In ha battuto Domenica Live, sia nella prima che nella seconda e il divario è stato notevole. Il debutto della zia Mara ha convinto il pubblico, almeno per ora. Siamo infatti solo all’inizio della stagione televisiva e la Venier ha vinto una battaglia, ma non ‘la guerra’.

Domenica In batte Pomeriggio Cinque

Mara Venier spodesta Barbara D’Urso? È lei la nuova regina della fascia pomeridiana domenicale in tv? È sicuramente presto per dirlo, ma intanto la conduttrice veneta si porta a casa la prima puntata.

Nonostante la rinuncia di Selvaggia Lucarelli e l’assenza di Marina Di Guardo, Mara Venier convince alla prima della nuova ‘Domenica In’. Il programma di Rai 1 registra il 16.71% di share nella prima parte con 2.142.000 di spettatori e 2.142.000 spettatori con il 16.47% nella seconda. Un risultato nettamente superiore se confrontato con il debutto di Cristina e Benedetta Parodi del 2017. Le due sorelle registrarono durante la prima puntata il 12.30% di share con 1.706.000 spettatori.

Dall’altra parte della rete, Barbara D’Urso. Il programma Domenica Live ha realizzato l’11.65% nella prima parte, il 15.32% nella seconda, il 15.95% nella terza, il 16.51% nella quarta e il 13.68% nell’ultima.

Certo, si tratta comunque della prima puntata. Non si può non considerare il fattore curiosità e la volontà da parte dei telespettatori di assistere al debutto della nuova ‘Domenica In’ targata Mara Venier. Dunque è ancora presto per incoronare la regina della fascia pomeridiana domenicale.

A inizio puntata, Mara Venier ha voluto ringraziare Massimo Giletti ed è probabilmente a lui che si è ispirata per la prima parte del programma proponendo una piccola arena e trattando il caso Argento sotto due prospettive diverse: intervistando gli opinionisti pro Asia e gli opinionisti contro.

La piccola arena di Mara, l’intervista a Romina Power, il talent ‘Una canzone per Mara’ e i giochi telefonici ritornati sulla scena della domenica di Rai 1 rivitalizzano il pomeriggio del servizio pubblico. Non che Barbara D’urso non abbia giocato le sue carte, non a caso ieri ha intervistato Loredana Lecciso. Per ora però, a vincere è Mara Venier.