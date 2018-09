L’appuntamento del 17 settembre 2018 di Mattino Cinque ha focalizzato l’attenzione sul trio composto da Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Gli ospiti di Federica Panicucci hanno avuto modo di dire la loro sui protagonisti di questo gossip e Luca Giurato ha lanciato una frecciata alle signore Carrisi.

‘Queste due signore sono delle attrici incredibili’ – ha sentenziato Giurato in riferimento a Romina Power e Loredana Lecciso, ritenendo il loro atteggiamento tipico delle migliori telenovelas. Le parole del conduttore non sono sfuggite a Federica Panicucci che, però, ha preferito non andare a fondo e ‘aggiungere carne al fuoco’, provando a far cadere nel vuoto le accuse – nemmeno troppo velate – del suo ospite che, più volte, ha espresso le sue perplessità in merito a quanto raccontato dai giornali negli ultimi tempi.

Al Bano, una storia da telenovela

Insomma, il trio composto da Loredana Lecciso, Romina Power e Al Bano continua a tenere banco e gli ospiti di Mattino Cinque hanno espresso il loro parere a riguardo.

Tra chi sosteneva che, prima o poi, il cantante di Cellino San Marco tornerà con la moglie, e chi li invitava a fare una canzone insieme per ‘fare il botto’, un pensiero ha accomunato tutti i presenti: l’idea che di questa storia se ne possa fare una soap opera.

Ed è proprio in questo frangente che Luca Giurato non è riuscito a trattenersi sostenendo che la Power e la Lecciso siano delle ‘attrici incredibili’.

Loredana Lecciso, Romina Power e Al Bano: protagonisti del gossip

Nel bene o nel male, dunque, Al Bano e le sue due (ex) signore continuano ad interessare il pubblico italiano e, proprio nell’ultimo weekend, Romina Power e Loredana Lecciso sono state protagoniste della domenica.

Su Rai 1, infatti, Romina Power ha rilasciato una intervista a Mara Venier in cui non è riuscita a sfuggire alle domande relative la sua vita privata.

Smentendo il gossip che la vorrebbe di nuovo accanto ad Al Bano, l’americana ha spiegato come mai sia tornata a cantare insieme al marito: ‘Siamo tornati a cantare per il suo 70esimo compleanno, pensavo sarebbe stato solo per una volta, invece da quattro anni non smettiamo più’.

Immancabile anche una frecciatina nei confronti del cantante, ‘reo’ di aver visto il primo nipote molto tempo dopo la sua nascita: ‘Doveva lavorare, in fondo deve mantenere tutta la famiglia’.

E, mentre Romina diceva la sua su Rai 1, su Canale 5 anche Loredana Lecciso si lasciava intervistare da Barbara D’Urso.

‘Io e Al Bano non stiamo più insieme sotto il profilo sentimentale, ma restiamo vicinissimi. Siamo una famiglia, a prescindere dal fatto che ognuno faccia la sua vita’: così la ex compagna del cantante si è espressa nel salotto di Domenica Live, ribadendo che lui le ha sempre detto di vedere la moglie ‘come una sorella’.

