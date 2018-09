Heather Parisi terrorizzata dal tifone Mangkhut: ‘Una domenica di paura’

View this post on Instagram

Il sorriso dopo l’uragano ... La bellezza dei bimbi sta nella loro semplicità. Nella facilità con cui passano dal terrore alla gioia, voltando pagina senza esitazioni. È difficile descrivere lo stato d’animo di Elizabeth e Dylan durante il passaggio di Mangkhut, ieri. Dopo 8 anni vissuti a Hong Kong, i tifoni finiscono con il far parte della tua vita e ti abitui a conviverci. Ma Mangkhut era annunciato come il più terribile nella storia di Hong Kong. E purtroppo non ha tradito le attese. Elizabeth l’ha aspettato tutta la notte precedente. Diceva che voleva essere preparata. Dall’alto del grattacielo della nostra casa, abbiamo osservato la città resistere alla straordinaria furia del vento. Abbiamo visto i lampadari del soggiorno dondolare, segno inequivocabile che l’intero palazzo si piegava alla forza dell’uragano, senza tuttavia spezzarsi. Siamo stati fortunati. Gran parte delle finestre dei grattacieli circostanti sono andate in frantumi. Alcuni infissi volavano in aria pericolosamente vicini alle nostre finestre, altri sono finiti nella piscina. Intere zone di Hong Kong sono finite sotto acqua, alcune case nelle zone adiacenti al mare, sono distrutte. È stato uno spettacolo tremendo. È successo di domenica; e per la gente di Hong Kong, non è casuale. Il lunedì si deve tornare al business. E infatti già oggi la città ha ripreso una “apparente” vita normale, senza commiserarsi troppo e dedicandosi a ricostruire. E per i bimbi, quale miglior rimedio di una visita a un centro dedicato alla cura e alla bellezza degli animali? H* #heatherparisi #umberto @elizabeth_parisi_anzolin_ @dylan_parisi_anzolin @privateiconceptstore #hkkids #dogsmile #amolamiavita