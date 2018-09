Fabrizio Corona prende parte a una rissa e poi si scusa sui social

Venerdì scorso Fabrizio Corona era a cena con un gruppo di amici, tra loro anche il capo ultrà dell’Inter, in un famoso ristorante milanese, zona Garibaldi. Ad attenderlo una serata di fuoco: pare che un imprenditore abbia iniziato a insultare il figlio sedicenne, Carlos Maria, e l’ex moglie Nina Moric.

Davanti alle gravi offese ricevute, l’ex paparazzo non è stato capace di contenere la rabbia ed è scoppiata una rissa. Secondo Dagospia è stato necessario l’arrivo della Polizia per riportare l’ordine e placare i litiganti.

All’indomani dello spiacevole episodio, Corona ci tiene a chiarire la questione sui social: ‘È difficile spiegare cosa si prova dopo quasi sei anni totali di detenzione. Quando si esce e si torna alla vita normale e tutto sembra facile, succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di tenere’. Dopo aver pubblicato anche un video su Instagram, intitolato ‘mea culpa’, la situazione si ribalta: l’ex agente dei Vip pubblica pezzi di giornali in cui si dice che lui non è effettivamente stato coinvolto nella rissa. Quale sarà effettivamente la verità?

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio? Corona, attualmente in libertà provvisoria, dichiara che vuole tornare alla normalità e lasciarsi alle spalle il passato, per il bene di Carlos Maria.