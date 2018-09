Chiara Ferragni sparisce da Instagram per 24 ore

Abituati a continue foto e stories su Instagram, i 15 milioni di followers di Chiara Ferragni hanno passato 24 ore di preoccupazione mista a curiosità quando la bionda influencer è scomparsa all’improvviso senza dare nessuna notizia.

Proprio in una Instagram story, la Ferragni aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social e così ha fatto.

Un giorno intero senza aggiornamenti sulla sua vita con Fedex e il piccolo Leone, un giorno intero senza foto patinate per sponsorizzare abiti e prodotti di bellezza.

I fans si sono divisi: alcuni erano seriamente agitati, altri hanno immaginato una manovra di marketing ben studiata.

In effetti, Chiara è tornata dopo 24 ore con una foto pubblicitaria per una crema per il contorno occhi: ‘Ciao ragazzi, sono tornata su Instagram. Ieri mi sono presa un giorno libero, un detox digitale per rifocillare la mia mente e la mia pelle. Questo settembre è stato il mese più impegnato della mia vita e siamo solo a metà: c’è stato il matrimonio, la New York fashon week, quella di Milano, quella di Parigi, sto filmando il mio documentario e c’è da fare il videoclip di Fedez. Amo il mio lavoro, davvero, ma ogni tanto è importante prendere un giorno libero e concentrarsi solo sulla famiglia e gli amici’.

Le polemiche si sono susseguite senza sosta, sembra chiaro che la scaltra imprenditrice abbia venduto a un ottimo prezzo questo primo post dopo le 24 ore di silenzio totale.