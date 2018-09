Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele, prima foto insieme su Instagram

‘Siamo uno la forza dell’altro’ aveva scritto tempo fa Gabriele Costanzo in una dedica alla mamma Maria De Filippi. Ora è il turno di papà Maurizio, così il figlio del giornalista e della conduttrice di ‘Uomini e Donne’, posta un dolce scatto insieme al suo amato genitore durante una cena insieme.

Il profilo Instagram di Gabriele Costanzo raccoglie molteplici scatti insieme alla mamma Maria De Filippi, ma le foto con papà Maurizio scarseggiano e così il ragazzo è corso ai ripari e ha postato un’immagine che lo ritrae insieme al giornalista e autore tv.

Gabriele Costanzo e la foto insieme a papà Maurizio

‘A cena con Daddy’, è la didascalia che accompagna lo scatto che Gabriele pubblica su Instagram. Per la prima volta il ragazzo appare insieme al papà Maurizio Costanzo.

Il giornalista e autore tv sorride allo sguardo non troppo indiscreto della fotocamera, l’immagine postata sembra un selfie tanto che qualche utente si è divertito nel sottolineare che a scattare la foto sia stato proprio Maurizio Costanzo. ‘È Maurizio che ha fatto il selfie’, scrive un follower.

Leggi anche: Gabriele Costanzo alla madre Maria De Filippi: ‘Siamo uno la forza dell’altro’

I fan che seguono Gabriele sono rimasti molto sorpresi dallo scatto, il ragazzo infatti non aveva mai postato immagini insieme al papà, mentre abbondano le foto con la mamma Maria De Filippi.

Il legame con la conduttrice di ‘Uomini e Donne’ è molto forte e speciale, tanto che la De Filippi ha spesso parlato di Gabriele in diverse interviste. Il ragazzo è stato adottato dai coniugi Costanzo nel 2004, all’epoca aveva 12 anni, oggi ne ha 26. Recentemente, la conduttrice ha parlato del figlio in un’intervista: ‘Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco. Crescendo, tuo figlio prende da te e tu rivedi un sacco di cose tue in lui: questo viene assolutamente naturale, è molto più naturale di quanto possa sembrare vedendolo da fuori’, aveva detto a ‘Di Più’ la De Filippi.

Oggi Gabriele Costanzo lavora per Witty Tv, il portale multimediale fondato dalla società di produzione di Maria De Filippi, la conduttrice ha ammesso che dovrà faticare il doppio per conquistare la stima dei colleghi e che certo non potrà mai prendersela con il suo capo.