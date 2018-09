Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, troppa tensione e la Rai vuole separarli

‘C’eravamo tanto amati’… Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sarebbero già ai ferri corti? Stando alle indiscrezioni la tensione tra i due conduttori sarebbe troppa, così la Rai vorrebbe separarli. L’ex presentatrice di ‘Uno Mattina’, aveva detto in una recente intervista che Timperi era uno dei pochi amici che aveva nell’azienda di servizio pubblico. Il legame si è spezzato con la convivenza a ‘La Vita in diretta’? Per ora sono solo voci.

Il settimanale ‘Oggi’ lancia la bomba e l’indiscrezione secondo cui i battibecchi tra la Fialdini e Timperi dietro le quinte de ‘La Vita in diretta’ sarebbero troppi e la giornalista non avrebbe mandato giù quel ‘raccomandata’ che le ha attribuito il collega davanti all’ex professore Maurizio Costanzo.

La Rai vuole separare Francesca Fialdini e Tiberio Timperi?

Stando ai beninformati e secondo il settimanale, tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non scorre più buon sangue. Tira aria di bufera a ‘La Vita in diretta’, soprattutto dietro le quinte, così la Rai potrebbe correre ai ripari separando i due colleghi. Ma in che modo? Riducendo gli spazi di conduzione in comune.

L’idea dunque sarebbe quella di aumentare i blocchi che i due conduttori guidano separatamente. Per ora però si tratta di semplici indiscrezioni. Da quando è iniziato il nuovo corso del programma senza Marco Liorni, Fialdini e Timperi hanno offerto non pochi siparietti al pubblico.

A dare adito a queste voci, una serie di episodi che si sono verificati nella prima settimana del programma: dal ‘raccomandata’ di Tiberio Timperi, allo sfogo di Francesca Fialdini che nel backstage ha urlato ‘questo copione fa schifo’. Eppure la coppia è riuscita a battere Barbara D’Urso, almeno inizialmente, forse al pubblico i battibecchi tra i due piacciono? Anche se, nei giorni scorsi, la gara di ascolti l’ha vinta Carmelita con Pomeriggio Cinque.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi bacchettati da Maurizio Costanzo

Francesca Fialdini non avrebbe ancora digerito quel ‘raccomandata’ che il collega le ha dato durante un’intervista a Maurizio Costanzo, ex professore della giornalista. ‘Ma che battuta è?’ gli ha fatto eco l’ex presentatrice di ‘Uno Mattina’. Dalle pagine di ‘Nuovo’ ha commentato quanto accaduto lo stesso Costanzo che ha scritto: ‘Quando sono stato ospite de La vita in diretta Francesca Fialdini e Tiberio Timperi mi sono parsi molto affiatati. Durante l’intervista, però, c’è stato anche un momento di leggero imbarazzo quando la conduttrice dell’esame che ha sostenuto per il corso tenuto da me alla Sapienza. Timperi, ironicamente, le ha dato della raccomandata, una definizione che l’ha fatta innervosire. E la tensione pare essere addirittura salita nelle puntate successive, proprio con l’episodio che lei ricorda. Di certo per un programma così popolare, che si rivolge a un pubblico così eterogeneo, i conduttori dovrebbero sempre misurare il linguaggio. Prestare attenzione alle parole è sempre importante, sebbene ai programmi serva tempo per ridarsi’.