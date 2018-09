Ospiti di Vieni da me, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono stati protagonisti di un momento toccante che ha particolarmente commosso la moglie dell’attore. Dopo attimi di ilarità e grande ironia in cui i due hanno raccontato la loro quotidianità, l’intervento di una signora del pubblico ha emozionato i presenti.

Caterina Balivo ha invitato Rossella, ‘ambasciatrice del pubblico’, ad avvicinarsi al divanetto su cui erano accomodati Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. ‘Non è una semplice fan, c’è una vera e propria storia dietro, c’è qualcosa che va oltre’ – ha anticipato la conduttrice di Vieni da me, che ha lasciato che la signora abbracciasse con trasporto ed emozione l’ex gieffino e la moglie prima di concederle qualche minuto per raccontare ciò che è accaduto a lei e alla sua famiglia.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, emozioni a Vieni da me

‘Flavio, tu non lo sai, ma mi hai regalato degli attimi bellissimi’ – così, la signora Rossella ha introdotto il suo racconto che coinvolgeva Montrucchio, ancora ignaro di ciò che stava per ascoltare.

‘Quando eri in un altro programma (il Grande Fratello, ndr), io e mio padre facevamo il tifo per te’ – ha proseguito l’ospite di Caterina Balivo – ‘Dopo cinque mesi mi sarei dovuta sposare ma, purtroppo, mio padre ebbe un infarto e andò in coma’.

‘Quindi, ho registrato una cassetta con la tua voce, i tuoi messaggi, le parole che dicevi, gli raccontavo le storie su di te. Poi, il 31 dicembre, quando tu hai vinto, ho registrato le parole della tua vittoria, di quando sei uscito e, quando gliele ho fatte ascoltare, papà ha aperto gli occhi’.

La voce della signora, poi, si è interrotta per la commozione e anche Flavio Montrucchio, inizialmente più sorridente, ha fatto fatica a trattenere l’emozione.

‘Lui era intubato, non poteva parlare. Io gli ho detto: ‘Papà, sei contento? Ha vinto Flavio! Dai che ce la facciamo, tu mi devi accompagnare all’altare’ – ha continuato a ricordare Rossella, spiegando che poi il papà ha chiuso gli occhi ed è morto.

‘Tu mi hai regalato sei minuti di vita di papà, poi non l’ho visto più. Grazie!’ – ha concluso l’‘ambasciatrice del pubblico’ di Vieni da me, mentre Alessia Mancini accanto al marito non è riuscita a contenere le lacrime.

Caterina Balivo: ‘Al pubblico da casa, a volte, serviamo’

Il racconto della signora Rossella ha commosso anche Caterina Balivo che, prima di congedare i suoi ospiti, ci ha tenuto a fare una riflessione.

‘Noi ridiamo, scherziamo, partecipiamo ai reality…però c’è chi, a casa, ci segue: alcune volte facciamo sorridere, alcune volte facciamo pena, alcune volte serviamo’ – ha detto la conduttrice, cui ha fatto seguito anche Montrucchio.

‘Mi sembra una cosa incredibile perché ogni volta che vado in televisione penso di essere inappropriato quindi, questa cosa che lei mi ha detto, mi fa piacere’ – ha concluso Flavio, accompagnato dall’applauso del pubblico.