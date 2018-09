Per la prima volta, Stefano De Martino si ‘sbottona’ sul suo rapporto con Gilda Ambrosio, definendola una ‘figura di riferimento’ con cui, sin da subito, c’è stata una forte empatia. Per il ballerino, però, non si tratta di una vera e propria relazione, anche perché i rapporti di coppia lo spaventano.

Dopo la fine del matrimonio con Belén Rodriguez, Stefano De Martino si è sempre dichiarato single, nonostante i continui avvistamenti in compagnia di Gilda Ambrosio. Anche prima della sua partenza per L’Isola dei famosi e nel corso dell’estate 2018, la co-founder e stilista è sempre stata presente accanto al ballerino, senza mai mostrarsi in atteggiamenti intimi che avrebbero potuto alimentare ancor di più il gossip su una presunta relazione.

Stefano De Martino sul rapporto con Gilda Ambrosio

Intervistato da Grazia, De Martino ha preferito non ‘etichettare’ in modo preciso il rapporto con la Ambrosio.

‘Non c’è una definizione – ha detto – ‘La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro’.

Così, Stefano De Martino ha parlato della sua amicizia con Gilda, definendola una ‘figura di riferimento’ con la quale è riuscito ad avere un feeling importante, ma che non può essere definito amore.

‘Sono spaventato dai rapporti di coppia’ – ha confessato De Martino – ‘E quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d’onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l’amore di una coppia ha sempre una fine’.

Stefano De Martino: ‘Sono un uomo ‘inaddomesticabile’

Evidentemente ancora scottato dalla fine del matrimonio con la Rodriguez, dunque, il ballerino di Amici continua a vivere la sua vita da single.

De Martino, infatti, mette in guardia le numerose pretendenti che, quotidianamente, bussano alla sua porta: ‘Sono persone che non mi conoscono bene perché altrimenti non si candiderebbero’.

Lui, infatti, ha detto di sé: ‘Se avessi una figlia femmina e si presentasse Stefano De Martino, la chiuderei in casa’ – ha continuato, definendosi un uomo ‘’inaddomesticabile’, ingestibile, troppo indipendente’.

‘Le donne hanno bisogno di molta attenzione, io non ci sono mai’ – ha concluso – ‘Eppure ho un’idea romantica dell’amore, anche se non la metto in pratica. Insomma, la coppia mi ispira, ma mi spaventa’.