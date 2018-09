Star con problemi finanziari: ecco i vip in difficoltà

Diverse sono le star con problemi finanziari. Si tratta di vip che si trovano in difficoltà economiche. Di solito i personaggi famosi non vanno a sbandierare ai quattro venti i loro problemi in campo finanziario, ma certi piccoli segreti non possono fare a meno di emergere. D’altronde le celebrità, anche se si sforzano di far valere tutte le ragioni di questo mondo in termini di privacy, non è detto che ci riescano sempre. Di conseguenza alcuni aspetti della loro vita privata finiscono col diventare alla mercé di tutti. Il discorso vale anche per i debiti e gli ostacoli di carattere economico. Ma chi sono le star che hanno fatto parlare di loro per questo motivo?