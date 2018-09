Maurizio Costanzo colpisce – e affonda – ancora una volta Sonia Bruganelli, aspramente criticata sui social per la continua ostentazione delle sue ricchezze. Il conduttore di Canale 5 ha lanciato un monito a lady Bonolis invitandola a stare lontano dai nuovi mezzi di comunicazione e a ringraziare anche il marito.

‘Vorrei suggerire alla Bruganelli di lasciare perdere i social’ – ha detto Maurizio Costanzo a Nuovo Tv, riferendosi ai continui post che Sonia, la moglie di Paolo Bonolis, continua a pubblicare su Instagram attirandosi l’ira di chi, a differenza della signora, non può permettersi cene da nababbi, viaggi su aerei privati e abiti extra lusso. Pur consapevole delle numerose critiche che riesce ad attirare, però, Sonia Bruganelli sembra non abbia alcuna intenzione di tenere per sé le sue ricchezze.

Maurizio Costanzo vs Sonia Bruganelli: ‘Stia lontano da critiche e pettegolezzi’

Il consiglio del conduttore de L’Intervista alla moglie di Paolo Bonolis, dunque, continua ad essere quello di ‘condurre la sua vita lontano da pettegolezzi e facile critiche’.

Nelle ultime settimane, infatti, Sonia Bruganelli era stata presa nuovamente di mira dagli haters per un commento sui voli di linea e sulla scelta di viaggiare esclusivamente su jet privati.

In tanti hanno ritenuto inadeguata la sua continua ostentazione e, proprio Costanzo, ci ha tenuto a ricordarle che ‘la moglie di Bonolis ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo Bonolis’.

Una dichiarazione che, molto probabilmente, scatenerà l’ira di Sonia Bruganelli che, come fece sapere in una intervista, paga da sé tutti i suoi vizi.

‘Pure io mi chiedo: che bisogno ha di raccontare come viaggia sui social?’ – ha continuato Maurizio Costanzo – ‘Perché vuol far parlare di sè?’.

Sonia Bruganelli, l’ultimo post che scatena gli haters

Intanto, sembra che Sonia Bruganelli non abbia alcuna intenzione di mettere a tacere le voci degli haters e degli invidiosi.

L’ultimo post, infatti, ha scatenato una polemica sui figli di papà: la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato su Instagram la foto del primo giorno di scuola del secondogenito e, immediatamente, sono arrivate le critiche.

Chi l’ha accusata di voler mostrare ancora una volta la sua ricchezza, chi ha definito il figlio il classico ‘figlio di papà’ e chi, invece, ha ritenuto sempre inopportuni i suoi post.

Lei si è semplicemente limitata a replicare: ‘Quanta invidia’, evitando però di commentare le dichiarazioni di Maurizio Costanzo.