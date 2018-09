Fedez e Chiara Ferragni tornano ad essere protagonisti del salotto di Pomeriggio 5 insieme al figlio Leone. Questa volta, però, non si tratta di servizi che Barbara D’Urso ha destinato al loro matrimonio o alla loro quotidianità, bensì di un vero e proprio invito ad essere ospiti della sua trasmissione.

Da cosa nasce la proposta social di Barbara D’Urso? Da un video, ironico, durante il quale Fedez e Chiara Ferragni hanno documentato la reazione del figlio Leone alla vista della conduttrice di Pomeriggio 5. Com’è noto da sempre, il rapper non ha mai nutrito grande simpatia nei confronti della signora di Cologno Monzese e non ha mai nascosto ciò, lanciando spesso frecciatine – anche poco velate – verso le sue trasmissioni e la sua conduzione, aspramente criticata dal marito della nota fashion blogger.

Fedez al figlio Leone: ‘Amore, non sei ancora pronto’

Facendo delle prove sul web, quindi, Fedez ha voluto testare l’interesse del figlio Leone verso alcuni cartoni animati e trasmissioni tv, spaziando da Peppa Pig fino a Pomeriggio 5.

Ed è stato proprio davanti alla sigla del programma quotidiano condotto dalla D’Urso, che il piccolo ha mostrato segni di grande stupore.

Immediata la risata di Fedez e Chiara Ferragni, che hanno documentato tutto in delle Instagram story, mentre il rapper ha commentato: ‘Ecco, qua già ti vedo più perplesso, amore! Non sei ancora pronto! Non sei ancora pronto!’.

Il video di Leo sbalordito alla vista di Pomeriggio 5 ha fatto il giro del web ed è arrivato nelle mani di Barbara D’Urso, la cui risposta ha lasciato a bocca aperta.

Barbara D’Urso, l’invito ai Ferragnez

Con altrettanta ironia, quindi, la conduttrice di Canale 5 ha riproposto il video dei Ferragnez sul suo profilo Instagram, invitando la famiglia più social del momento in trasmissione.

‘Amo la faccia di Leone’ – ha scritto Barbarella a corredo del video di Fedez – ‘Quanto è bello!!! Vi aspetto a Pomeriggio 5’.

E se Fedez e Chiara Ferragni accettassero la proposta della D’Urso? E’ quasi improbabile che i neo sposi siano ospiti delle sue trasmissioni, ma mai dire mai.

In tal caso, i fan dei Ferragnez potrebbero assistere ad un vero e proprio cambio di rotta dei due e la conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe ‘fare il colpaccio’: gli ascolti, con loro, sarebbero assicurati e la concorrenza dovrebbe arrendersi.