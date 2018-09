Carlotta Mantovan, foto con la figlia Stella: ‘Primo giorno di scuola amore mio’

Carlotta Mantovan torna su Instagram e posta una foto insieme alla figlia Stella in occasione del primo giorno di scuola della piccola. Un momento speciale per la bimba che lo scorso maggio ha compiuto 5 anni, il primo compleanno senza papà Fabrizio Frizzi. Dopo la morte del conduttore avvenuta lo scorso 26 marzo, Stella è stata adottata da tutti i telespettatori che amavano la voce dello Sceriffo Woody di ‘Toy Story’.

L’immagine dolcissima, lo è ancora di più al pensiero che il papà di Stella e il marito di Carlotta Mantovan non c’è più. La giornalista si era comprensibilmente chiusa in un silenzio social dopo la morte di Fabrizio Frizzi, il suo ultimo scatto (sempre dedicato a Stella) risaliva infatti al 20 marzo 2018, dunque precedente alla tragedia che l’ha colpita.

Carlotta Mantovan la foto su Instagram insieme alla figlia Stella

È tempo di ritorno tra i banchi di scuola e ieri, la figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi ha affrontato il rientro, il primo dopo le vacanze estive senza il papà.

Carlotta Mantovan ha condiviso questo momento speciale su Instagram con una foto molto tenera. La giornalista si inginocchia all’altezza della bambina, l’abbraccia e la bacia per augurarle un buon inizio. ‘Primo giorno di scuola, ti amo amore mio’, scrive la Mantovan nella didascalia che accompagna lo scatto.

Tantissimi i messaggi di affetto per le due donne di Fabrizio Frizzi. ‘Grazie per aver regalato questo scatto. Carlotta grande donna complimenti per la trasmissione. Stella buona scuola. Non sono stupita perché un uomo come Fabrizio non poteva che avere due meravigliosi amori’, si legge tra i commenti.

Il pensiero di molti fan è ovviamente per Fabrizio Frizzi. ‘Ciao piccola Stella, la tua stella brilla da lassù e ti accompagna insieme alla tua dolce mamma, buona scuola’, scrive un utente.

Molti si congratulano con Carlotta Mantovan per il debutto in Rai e per la nuova avventura nel programma ‘Tutta salute’.

A sei mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, infatti, la giornalista è tornata al lavoro. Dal 10 settembre è la co-conduttrice del programma di Rai 3 nel quale affianca Michele Mirabella e Pierluigi Spada. Compito della Mantovan? Occuparsi di fake news e smascherarle riportando la verità su un argomento molto delicato, la salute.